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Леонид Броневой
Леонид Броневой
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Леонид Броневой
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Дата рождения
17 декабря 1928
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
9 декабря 2017
Карьера
Актер
Биография Леонида Броневого
Родился 17 декабря 1928 года. Киев, СССР (Украина).
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Фильмография Леонида Броневого
Простые вещи
драма, комедия
2006, Россия
6.0
Старые молодые люди
драма
1992, Россия
0.0
Небеса обетованные
комедия, драма
1991, СССР
7.0
Следствие ведут Колобки
детский
1986, СССР
7.0
Конец операции «Резидент»
боевик, приключения
1986, СССР
6.0
Чичерин
драма, биография
1985, СССР
7.0
Покровские ворота
комедия, мелодрама, мюзикл, драма
1982, СССР
8.0
Возвращение Резидента
триллер
1982, СССР
7.0
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В Москве простились с Леонидом Броневым
9 декабря отечественный кинематограф лишился легенды: на 89-м году жизни в Москве скончался народный артист СССР Леонид Броневой. Сегодня, 11 декабря, с актером простились в театре
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11 декабря 2017 15:33
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1 комментарий
4 июня 2022 11:50
Какой год по сюжету в фильме «Покровские ворота»?
Действие культового фильма разворачивается в 1956-1957 годах, кроме того, в финале мотоциклист уносит Хоботова и Людочку в 1980-е.
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30 ноября 2021 11:17
Сколько лет фильму «Покровские ворота»?
Лирическая комедия Михаила Козакова была снята в 1982 году, соответственно, в 2021-м ей исполнилось 39 лет.
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30 ноября 2021 10:56
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