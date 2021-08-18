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Покровские ворота
Отзывы о фильме «Покровские ворота»
Покровские ворота
1982 / СССР
8.4
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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User
18 августа 2021, 12:30
Оценка
-Хоботов, это упадничество!\n-Это жизнь!..
18 августа 2021, 12:30
1
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