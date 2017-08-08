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Иева Андреевайте

Ieva Andrejevaite
Иева Андреевайте
Иева Андреевайте Ieva Andrejevaite
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Дата рождения
1 января 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Иева Андреевайте

Родилась 1 января 1988 года. Вильнюс, Литва.

Фильмография Иева Андреевайте
Селфимания
Селфимания
комедия, семейный 2022, Италия / Австрия / Россия / США
8.0
Вещий Олег
исторический, драма 2020, Россия
0.0
Дорогой папа
Дорогой папа
комедия 2019, Россия
6.0
Сотка
Сотка
комедия 2018, Украина
5.0
Хороший мальчик
Хороший мальчик
комедия 2016, Россия
7.0
Он - дракон
Он - дракон
фэнтези, драма, мелодрама 2015, Россия
6.0
Стартап
Стартап
драма, биография 2014, Россия
4.0
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Начались съемки отечественной версии израильского сериала «Betoolot» Стартовали съемочные работы над семейной драмой с элементами мистики «Русалки», которая является адаптацией израильского сериала «Betoolot». Производством 16-серийной картины
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8 августа 2017 02:29
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