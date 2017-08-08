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Иева Андреевайте
Иева Андреевайте
Ieva Andrejevaite
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Иева Андреевайте
Ieva Andrejevaite
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Дата рождения
1 января 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Иева Андреевайте
Родилась 1 января 1988 года. Вильнюс, Литва.
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Фильмография Иева Андреевайте
Селфимания
комедия, семейный
2022, Италия / Австрия / Россия / США
8.0
Вещий Олег
исторический, драма
2020, Россия
0.0
Дорогой папа
комедия
2019, Россия
6.0
Сотка
комедия
2018, Украина
5.0
Хороший мальчик
комедия
2016, Россия
7.0
Он - дракон
фэнтези, драма, мелодрама
2015, Россия
6.0
Стартап
драма, биография
2014, Россия
4.0
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Начались съемки отечественной версии израильского сериала «Betoolot»
Стартовали съемочные работы над семейной драмой с элементами мистики «Русалки», которая является адаптацией израильского сериала «Betoolot». Производством 16-серийной картины
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8 августа 2017 02:29
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