«Хороший мальчик»: Рецензия Киноафиши

Оксана Карас, три года назад удачно дебютировавшая с картиной «Репетиции», продолжает свою фильмографию новой лентой. Ее «Хороший мальчик» уже завоевал гран-при на прошлом «Кинотавре» – и новость в том, что это история семейная и даже, пожалуй, янг-эдалт, которые у нас сегодня в дефиците.

Кадр из фильма «Хороший мальчик»

За одну неделю девятиклассник Коля Смирнов успевает влюбиться в свою учительницу английского и построить план завоевания, а его папа, непризнанный гений-ученый, объявляет, что отныне спать они будут раз в три дня. Это вносит разлад в семейные будни. В это же время в школе кто-то поджигает пристройку с компьютерным классом, а в самого Колю влюбляется дочка директора. Кроме того, надо всеми висит необходимость готовиться к школьному празднику и подготовить номер. За несколько дней Коле нужно расследовать пожар, разобраться в своих симпатиях и помириться с отцом. Обычные юношеские проблемы, о которых рассказано с необычным пиететом – это-то и выталкивает «Хорошего мальчика» вперед.

Кадр из фильма «Хороший мальчик»

Исполнитель главной роли Семен Трескунов повзрослел и теперь вполне органичен в образе подростка – в общем-то типичного, но доброго и с жаждой справедливости. Его Коля учится понимать окружающих, ошибается, влюбляется – словом, сообразно возрасту, жить торопится и чувствовать спешит.

Кадр из фильма «Хороший мальчик»

Надо признать, опасность сделать Колю слишком правильным или, не дай Бог, елейным, все-таки была – он же заявлен хорошим мальчиком. Дали же ему произнести звучные слова о том, что быть надо с тем, кого любишь. Однако страхи напрасны: все вышло искренне, а хорошему мальчику подарили здоровую долю хулиганистости и любопытства: он и по трубе в окно может полезть, и одноклассницу за грудь подержать (но как джентльмен, трепаться об этом не будет). В общем, не зануда и не супермен, – пропорции соблюдены, и в него верится.

Кадр из фильма «Хороший мальчик»

Семья Коли изображена не менее живо, и особый колорит достался отцу, которого сыграл Константин Хабенский. Трудно представить более точное воплощение тщедушного, фанатично упрямого и грустно-забавного ученого, взявшего на себя миссию изобрести лекарство от старости. Их отношения с сыном далеки от понимания, и к этому пониманию еще предстоит прийти.

На небосклоне экранного мира сияет еще один образ – Михаила Ефремова, сыгравшего директора школы. У его персонажа на сей раз нет проблем с алкоголем, однако совершенная неопределенность в личной жизни. Именно с ним Колю свяжет, как ни странно, дружба, игра в автоматы и… настоящий мужской разговор, в котором не обойдется без комического. Впрочем, серьезности никто не отменял – она то и дело проглядывает за смешным. И фраза ефремовского директора «так иногда бывает», к примеру, очень важна. Произнесенная после потока ругательств и попадания в глаза перцового газа из баллончика, она откроет неведомую Коле истину.

Герои, как яркие точки, живут перемещаются в пространстве, и абсолютной заслугой авторов стало то, что им удалось собрать их, заставить взаимодействовать, чтобы получить вот такую добрую и драйвовую картину.

Александра Подольникова

В русском прокате с 10 ноября. Расписание и покупка билетов на фильм «Хороший мальчик»