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Статус: Свободен Статус: Свободен
Киноафиша Фильмы Статус: Свободен Отзывы о фильме «Статус: Свободен»
Статус: Свободен 2015 / Россия
5.8 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Статус: Свободен»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

СТРАДАНИЯ ТРИДЦАТИЛЕТНЕГО ВЕРТЕРА Знакомясь с барышней, не вздумайте говорить комплименты. Ничего нового вам всё равно не выдумать, а на банальности типа «ах, какие у вас глаза» современные девушки уже давно не клюют. Скажите ей, что она похожа на кетчуп – любую ерунду, лишь бы запоминалась, и вуаля! - весьма вероятно, что минут через пять-десять вы будете усердно целоваться. Ну, во всяком случае, знакомство заправского пикапера Никиты (Данила Козловский) и милой зареванной…

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BliK 3 февраля 2016, 23:18
Оценка
Несмотря на невысокие оценки, фильм мне понравился. Навверное, потому что повторяет ситуацию моей жизни и мысли по этому поводу. В наше время люди расстаются гораздо чаще, чем раньше, но мы пока не научились извлекать пользу из этого феномена современного общества. История о том, как расстаться, не расставаясь, показанная где-то глупо и примитивно, где-то красиво и необычно, но, если эта история вам близка, фильм зацепит.
3 февраля 2016, 23:18 Ответить
Константин Поздняков 25 июля 2019, 09:22
Оценка
Возможно мне показалось, но не игра не герой-негодяй Козловского мне не понравились
25 июля 2019, 09:22 Ответить
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