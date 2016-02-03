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СТРАДАНИЯ ТРИДЦАТИЛЕТНЕГО ВЕРТЕРА Знакомясь с барышней, не вздумайте говорить комплименты. Ничего нового вам всё равно не выдумать, а на банальности типа «ах, какие у вас глаза» современные девушки уже давно не клюют. Скажите ей, что она похожа на кетчуп – любую ерунду, лишь бы запоминалась, и вуаля! - весьма вероятно, что минут через пять-десять вы будете усердно целоваться. Ну, во всяком случае, знакомство заправского пикапера Никиты (Данила Козловский) и милой зареванной…