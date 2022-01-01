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Игорь Войнаровский
Игорь Войнаровский
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Игорь Войнаровский
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Дата рождения
19 октября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Игорь Войнаровский
Родился 19 октября 1983 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Игорь Войнаровский
TheatreHD. Золотая Маска: Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция
спектакль
2022, Россия
0.0
Статус: Свободен
мелодрама, комедия
2015, Россия
5.0
Духless
драма
2012, Россия
7.0
Стиляги
комедия, мюзикл
2008, Россия
7.0
Тиски
триллер, криминал, драма
2007, Россия
6.0
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