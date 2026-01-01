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Михаил Крылов
Михаил Крылов Mikhail Krylov
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Михаил Крылов

Mikhail Krylov

Дата рождения
4 марта 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Вышний Волочёк, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
В каком театре играет

Биография Михаила Крылова

Родился 4 марта 1974 года. Вышний Волочек, СССР.

Популярные фильмы

Монах и бес 7.5
Монах и бес (2016)
Зимний путь 7.4
Зимний путь (2013)
Снайперы 7.0
Снайперы (1985)

Фильмография Михаила Крылова

Лиля
драма, мелодрама 2026, Россия
Тайна пропавшей деревни 6.1
Тайна пропавшей деревни
комедия, детектив 2023, Россия
Москвы не бывает 6.1
Москвы не бывает Moskvy ne byvaet
комедия, триллер, фантастика 2020, Россия
Монах и бес 7.5
Монах и бес Monakh i bes
фантастика, комедия 2016, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Статус: Свободен 5.7
Статус: Свободен Status: Svoboden
мелодрама, комедия 2015, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Бомба 6.1
Бомба
драма, боевик 2013, Россия
Что творят мужчины! 4.7
Что творят мужчины! Chto tvoryat muzhchiny!
комедия 2013, Россия
Смотреть трейлер
Зимний путь 7.4
Зимний путь Zimniy put
драма 2013, Россия
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Другие проекты Михаила Крылова
Чающие движения воды
16+

Чающие движения воды

Билеты
Школа жен
16+

Школа жен

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Король Лир
16+

Король Лир

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