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Михаил Крылов
Mikhail Krylov
Киноафиша
Персоны
Михаил Крылов
Михаил Крылов
Mikhail Krylov
Дата рождения
4 марта 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Вышний Волочёк, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
В каком театре играет
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
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Биография Михаила Крылова
Родился 4 марта 1974 года. Вышний Волочек, СССР.
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Популярные фильмы
7.5
Монах и бес
(2016)
7.4
Зимний путь
(2013)
7.0
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(1985)
Фильмография Михаила Крылова
Лиля
драма, мелодрама
2026, Россия
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Тайна пропавшей деревни
комедия, детектив
2023, Россия
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6.1
Москвы не бывает
Moskvy ne byvaet
комедия, триллер, фантастика
2020, Россия
7.5
Монах и бес
Monakh i bes
фантастика, комедия
2016, Россия
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Рецензия
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5.7
Статус: Свободен
Status: Svoboden
мелодрама, комедия
2015, Россия
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Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Бомба
драма, боевик
2013, Россия
Реклама 18+
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4.7
Что творят мужчины!
Chto tvoryat muzhchiny!
комедия
2013, Россия
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7.4
Зимний путь
Zimniy put
драма
2013, Россия
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