Михаил Крылов

Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков

Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось

Инспекторы ДПС охотятся на любителей ветерка: кому опущенное стекло теперь грозит лишением прав

Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь

Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом

«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов

Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета

«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»

Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь

Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)