Наша рецензия

Семен Семенович был явно не в духе. Вид имел угрожающий. И уступать дорогу, в общем, не особо спешил. Наоборот. Он уперто пробивался вперед, напирал и кряхтел так, что даже матерым морякам-полярникам становилось не по себе. И те растерялись. Обалдевшие, они «примерзли» к палубе и смотрели, как Семен Семенович – огромных размеров айсберг, прозванный так каким-то юмористом-матросом (в кубрике в тот вечер крутили «Бриллиантовую руку») – собирается подмять под…