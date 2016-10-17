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Ледокол Ледокол
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Ледокол 2016 / Россия
7.7 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Ледокол»

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Наша рецензия

Семен Семенович был явно не в духе. Вид имел угрожающий. И уступать дорогу, в общем, не особо спешил. Наоборот. Он уперто пробивался вперед, напирал и кряхтел так, что даже матерым морякам-полярникам становилось не по себе. И те растерялись. Обалдевшие, они «примерзли» к палубе и смотрели, как Семен Семенович – огромных размеров айсберг, прозванный так каким-то юмористом-матросом (в кубрике в тот вечер крутили «Бриллиантовую руку») – собирается подмять под…

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Stepan Kovalenko 17 октября 2016, 23:40
Широко разрекламированный этот 2016 год в России под вывеской - «Год кино в России» заканчивается… И под завершении наш кинематограф решил «мощно ударить». После впечатляющего «Дуэлянта» на экраны выходит новый интересный и очень хороший фильм «Ледокол». Фильм безусловно на уровне мирового первоклассного кино, основанного на реальных событиях. Фильм снят настолько интересно и увлекательно, что в течении 2х часов ни разу не захотелось посмотреть на часы. Начинаю испытывать уважение и гордость за отечественный кинематограф. Безусловно идти в кино и смотреть. После выхода в прокат (тк я смотрела на пресс-показе) появилось желание сходить ещё раз в кино и поддержать это смелое и интересное кино на все времена и для всех поколений зрителей.
PS Отдельный респект за грамотное использование музыки Цоя в фильме 😀
17 октября 2016, 23:40 Ответить
Alexandr Voiman 22 октября 2016, 01:09
Оценка
Отличный фильм. Это наше кино, которое мы можем и умеем снимать.
Тем кто помнит СССР он особо понравится.
22 октября 2016, 01:09 Ответить
Александр 22 октября 2016, 17:01
Оценка
Согласен с отзывом. Достойный фильм. 8 баллов ставлю уверенно.
22 октября 2016, 17:01 Ответить
Yuri Antonov 23 октября 2016, 01:13
Оценка
Хороший фильм, интересный! Для нашего кино ставлю все 10 баллов!
Ну а для общего рейтинга твердые 8 баллов!
23 октября 2016, 01:13 Ответить
Олег 23 октября 2016, 05:27
Захватывающий фильм с потрясающими пейзажами, великолепными панорамами и неожиданными сценами. Антарктида, экватор, музыка группы "Кино" и обалденный рычащий морской котик. Замечательные актёрские работы Хаева и Пускепалиса. Ну и Паль, Фёдоров, Барабаш и остальные тоже не подкачали.
Изумительный фильм в духе прекрасного прошлогоднего фильма "Территория", но с психолого-приключенческим уклоном.
Если пожелаете получить точное представление о советских людях, то обязательно посмотрите этот фильм.
23 октября 2016, 05:27 Ответить
alex 23 октября 2016, 21:52
хороший фильм.
актёры классные.
не жалею потраченного времени. обязательно ещё раз гляну.
[Yes]
приятно было смотреть два часа на белый экран (лёд, снег, небо, море, красиво)
сложная жизненная ситуация должна быть разрешена, как бы герои между собой не "тёрлись", очень многому учит кинокартина. умно и даже мудро справляются . [Yes]

песни Цоя и собачка спасли местами зрителя от скуки. перебор был с эдаким экшном-дракой на потребу современному зрителю. и конечно, без мистики не обошлось - кубик Рубика "притягивал" к себе беду. и линия злодея у жены героя Петра Федорова не ясна, может к сериалу всё подрастянут и прояснят[Obstinate]
нецензурщины не было - просто уважуха! создателям фильма!(окромя упоминания "оперного театра")
одели не совсем по погоде героев фильма(синтетические шубы80-х, кофты и дублёнки из 90-х, а так всё хорошо)))
23 октября 2016, 21:52 Ответить
Наталия Зудилова 29 октября 2016, 23:29
Да уж... как ни странно не согласно ни с одним отзывом выше...два часа бесконечного скучного времени, неоднократный уход соседей по креслам и с передних рядов без возврата, но я досидела до конца, но ничего так и не случилось...это лишь мнение...но уходящие люди без возврата и пустой зал...каждый пусть сам думает...всем хорошего кино)
29 октября 2016, 23:29 Ответить
vibi 31 октября 2016, 11:48
Оценка
Как здорово! Негативные отзывы о фильме с сайта удаляются! Ну-ну...
31 октября 2016, 11:48 Ответить
Антон Смирнов 1 ноября 2016, 14:33
Да. Приятный фильм. Единственный минус - капитан Петр Федоров! Малолеткой смотрится...Ну взяли для кассы видимо...а так 8\10
1 ноября 2016, 14:33 Ответить
Андрей Борсаков 3 ноября 2016, 13:31
Господа это фильм - НЕЧТО! Такое впечатление, что автор сценария и консультанты про море знают только то, что это много воды, которая в определенных условиях еще и замерзает. Фильм "Ледокол" можно поставить в один ряд[b][/b] с "Братством кольца", "Днем независимости" и "Инопланетным вторжением". Это БЕЗУМНЫЙ ЭКШЕН или как там еще называется экранизация основанная на больном воображении и маразме. И вот по чему:
1. 5 кабельтовых, за которые был обнаружен айсберг это 185,2мх5= 962 метра. При том, что и вахта на этом судне, вроде бы как неслась, и рулевой куда-то рулил и вахтенный помощник(штурман) вперед эпизодически поглядывал, да и погоду пасмурной назвать сложно. Видимость - минимум 5-6 миль, а айсберг это не бутылка "кока-колы". Видать его далеко!
2. Команда на "Стоп" с мостика была подана задолго до подхода судна к этому айсбергу. При прохождении льдов скорость судна хрен да маленько, при отработке на СТОП судно, практически сразу останавливается, сопротивление льда достаточное. Максимум, что судно может пройти во льдах, после "СТОП МАШИНА" - метров 50-70, все! А тут "пароход" пёр, пока в айсберг не воткнулся, и это при застопоренном ходе в ледовом поле. ДАС ИСТ ФАНТАСТИШ! ЯЯ!
3. Упал мужчина за борт, бывает, при очень хреновой организации. Объявили тревогу "человек за бортом". А почему больше "жалом водили" чем реально спасали? Где спасательные круги на линях за бортом? Дождались, пока наступит переохлаждение и мужчина, околев, уйдет на дно! Опять ДАС ИСТ ФАНТАСИШ! ЯЯ!
4. Каким образом старпом, минуя капитана, отправил радио на Большую землю? Это же БУНТ и нарушение Устава и расценивается только с точки зрения УК, тогда КУ РСФСР, место базирования Института Арктики и Антарктики - город-герой Ленинград! Это уже не ФАНТСАТИШ, это БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!
5. Ладно, отстранили капитана, старпом остался за БОССА. А какого хрена судно стояло во льдах, а не двигалось генеральным курсом, хотя бы САМЫМ МАЛЫМ ХОДОМ? Во льдах такого не допускается. Это уже не просто БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ, ЭТО БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ В ЛУННУЮ НОЧЬ!
6. Как мог айсберг двигаться САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЧЕРЕЗ ЛЕДОВОЕ ПОЛЕ? У него, что есть главный двигатель? Если ЛЕДОКОЛ, водоизмещением не менее 5 тысяч тонн(согласно кина он примерно такой и был) и мощностью ГДГ(главных дизель-генераторов) не менее 40 тысяч лошадок, при 3-х винтах, 3-х ГЭДах(гребных эл.двигателях) и кучей схем электродвижения, не смог ломать лед, айсберг без ГЭДов и ГДГ пер, как танк через ледовое поле в сторону вмерзшего ледокола! ИНОПЛАНЕТЯНЕ ОТДЫХАЮТ, ТЕРМИНАТОР НЕРВНО КУРИТ ВЗАТЯГ, А МАСТЕР ФРОДО СО ТОВАРИЩИ ГОНЯЮТ "ДУНЮ КУЛАКОВУ"! Это одновременно и ФАНТАСТИШ и СИВАЯ КОБЫЛА В ОДНОМ СТАКАНЕ!
7. Авторы фильма не удосужились даже ознакомиться с устройством типового ледокола. Жратва, у них, почему то храниться в грузовом трюме! Даже на мелких "пароходах" есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОВИЗИОННЫЕ КЛАДОВЫЕ! И между прочим МУКА храниться особенно, в отдельном помещении, ОНА ВЗРЫВООПАСНА! А цистерны пресной воды, особенно питьевой, как правило, не имеют контактов с наружной обшивкой корабля! Они расположены так, что бы не влиять на остойчивость судна при расходе пресной воды, она же не замещается на забортную. По этому про ГОЛОД НА БОРТУ И ПРОБОИНУ В ЦИСТЕРНЕ ПРЕСНОЙ ВОДЫ - ЧУШЬ СОБАЧЬЯ! И ФАНТАСТИШ И КОБЫЛА И ТЕРМИНАТОР ВМЕСТЕ И СРАЗУ.
8. Только полный дебил, а таковых в Мин.Мор.Флоте СССР и Институте Арктики и Антарктики Академии наук СССР не встречалось до 1991 года, мог послать не транспорт ледового класса, а именно ЛЕДОКОЛ для замены персонала экспедиции в Антарктиде! Это же в разы дороже! Скорость движения ледокола в чистой воде не более 16-17 узлов, при этом это суть ли не САМЫЙ ПОЛНЫЙ ХОД. То есть работают ВСЕ ГЛАВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ НА МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ! Расход топлива как у ВСЕЙ ЭСКАДРЫ АДМИРАЛА РОЖЕСТВЕНСКОГО! А транспорт, тот же "Михаил Сомов" те же 18 узлов на парциальных режимах ГЭУ (главной энергоустановки), практически на экономичном ходу, легко и непринужденно отсчитывал. ДЕШЕВЛЕ В РАЗЫ! А в СССР бабло считать умели, это вам не современные "эффективные манагеры" от господина Д. Медведева.
Можно продолжать и дальше, только муторно это.
Авторы фильма "ЛЕДОКОЛ" переплюнули по ФАНТАСТИКЕ Голливуд! Этот фильм надо представлять не в качестве "ДРАМЫ", а в качестве "НЕНАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ" с элементами МАРАЗМА!
3 ноября 2016, 13:31 Ответить
gorbunkpetr 10 ноября 2016, 20:55
Да уж...фильм-набор эпизодов с компьютерной графикой,ни сюжета,ни актерских работ,неуклюжая попытка колыхнуть патриотические настроения с песней Цоя,пародия на Титаник...Слабо,слабо...
10 ноября 2016, 20:55 Ответить
Александра Лаунец 20 ноября 2016, 06:35
Оценка
Отличный фильм! Давно так не радовали отечественные киномотографисты. Действие держит в напряжении с первых минут картины. Красивые спецэффекты, отличный актерский состав. Есть, конечно, некоторые перебоев в реалистичности, но если все было более жизненно, я думаю,тзал бы умылся слезами жалости к героям. Вообщем- твердая пятерка за фильм. Рекомендую посмотреть всем. Прекрасная возможность еще и окунуться в восьмидесятые, кстати, в этом плане, костюмеры реквизиторы и гриммеры просто молодцы!!!!
20 ноября 2016, 06:35 Ответить
Vitale Marina 28 ноября 2016, 14:59
Оценка
Да, все было не так. Лучше уточнить.
28 ноября 2016, 14:59 Ответить
Юрий Бахирев 6 декабря 2016, 05:29
Наконец-то посмотрел данный шедевр отечественного кинематографа. Если честно осталось чувство некоего недоумения.... Фильм анонсировался, как снятый на реальных событиях. Вопрос: откуда взялся айсберг? Так же непонятно почему фильм снимали на ледоколе "Ленин", когда реальное судно "Михаил Сомов" , которое стало прототипом ледокола, до сих пор эксплуатируется. И крайне сомнительно ,что на судне был бунт, т. к. полярников и большую часть экипажа вертолётами эвакуировали на т/х " Павел Корчагин", дрейфовала только аварийная команда, которая и вела борьбу за живучесть судна, кстати их всех наградили правительственными наградами , а капитану В. Ф. Родченко присвоено звание Героя Советского Союза.
6 декабря 2016, 05:29 Ответить
Владимир Тудэ 2 апреля 2017, 22:41
Такую муть я ещё не смотрел!!! Чушь неимоверная.(бывший плавсостав)
2 апреля 2017, 22:41 Ответить
Андрей 23 мая 2018, 13:58
Оценка
хороший фильм! прям не ожидал!
ровный, спокойный, интересный!
9 баллов из 10ти!
рекомендую к просмотру!
хорошая игра актёров, хорошая картинка, без пафоса и экшена!
23 мая 2018, 13:58 Ответить
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