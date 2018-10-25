Оторвавшись по полной на вечеринке «Конец света», ботаник, мажор, стерва и рокер обнаруживают, что их город в руинах. Чтобы разобраться, в чем дело, они вместе с блондинкой, психом и бунтаркой едут туда, где все началось. Оказывается, что на город упал метеорит и теперь он захвачен зеками. По нему перемещается монстр с топором, а чтобы все вернуть на свои места, героям нужно отыскать сумку ботаника. В ней есть записи его деда, которые должны им помочь. Для ускорения нахождения…
Хотел задать вопрос, стоит ли пойти)))
😱 😱 😱 😂
Почитал,я ваши насчёт данного фильма. И хочу сказать,как однажды сказал Егор Летов:"Пошли нах*й отсюда прямо строем",не надо относиться к этому фильм так серьезно и не надо говорить про Iq,я так думаю он у вас то не больше товарищи критиканы,ибо вы поколение 90-х,которым на все пофиг и вы можете только жаловаться,что все плохо,хотя не хотите делать,что бы было лучше. Так,что ... Хочу, сказать сделайте хоть,что то сами,а потом уже критикуйте
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