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Оторвавшись по полной на вечеринке «Конец света», ботаник, мажор, стерва и рокер обнаруживают, что их город в руинах. Чтобы разобраться, в чем дело, они вместе с блондинкой, психом и бунтаркой едут туда, где все началось. Оказывается, что на город упал метеорит и теперь он захвачен зеками. По нему перемещается монстр с топором, а чтобы все вернуть на свои места, героям нужно отыскать сумку ботаника. В ней есть записи его деда, которые должны им помочь. Для ускорения нахождения…