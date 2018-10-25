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Только не они Только не они
Киноафиша Фильмы Только не они Отзывы о фильме «Только не они»
Только не они 2018 / Россия
3.2 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 2
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Отзывы о фильме «Только не они»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Оторвавшись по полной на вечеринке «Конец света», ботаник, мажор, стерва и рокер обнаруживают, что их город в руинах. Чтобы разобраться, в чем дело, они вместе с блондинкой, психом и бунтаркой едут туда, где все началось. Оказывается, что на город упал метеорит и теперь он захвачен зеками.  По нему перемещается монстр с топором, а чтобы все вернуть на свои места, героям нужно отыскать сумку ботаника. В ней есть записи его деда, которые должны им помочь. Для ускорения нахождения…

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garder 25 октября 2018, 20:56
Специально зарегистрировался с целью оповещения о полном провале русского кинематографа. В данном "фильме" уровень вашего IQ приравнивают к инфузории туфельке-удобнее топтать честь и достоинство. Не прислушивавшись - потеряете время. Впустую
25 октября 2018, 20:56 Ответить
Олег Комаров 25 октября 2018, 21:25
Оценка
Не советую целиком согласен с предъидущими коментаторами просто потеряете время. Сам люблю качественное кино где есть юмор в данном фильме его нет совсем желание просто уйти возникло через 30 минут после просмотра останавливало то что может быть в дальнейшем начнёт развиваться сюжет но потихоньку он только затухал. Это не комедия а какая то извиняюсь дичь которая не сможет вас порадовать вас во второй раз. Просто не советую к просмотру
25 октября 2018, 21:25 Ответить
Дмитрий Громов 25 октября 2018, 22:25
Отстойный бредовый фильм
25 октября 2018, 22:25 Ответить
SKY 29 октября 2018, 12:52
гггг ))
Хотел задать вопрос, стоит ли пойти)))
😱 😱 😱 😂
29 октября 2018, 12:52 Ответить
София Владимирова 29 октября 2018, 22:47
Оценка
Это полный абзац. За что?
29 октября 2018, 22:47 Ответить
Elena Andreevna 30 октября 2018, 20:50
Ну почему ч не посмотрела отзывы,прежде чем на него идти?!😫даже фильмом не назвать
30 октября 2018, 20:50 Ответить
Серега Старовойт 30 октября 2018, 22:13
Оценка
Сдали нервы ушел с половины фильма , все Ужасно не советую не кому
30 октября 2018, 22:13 Ответить
Ирина Иванова 31 октября 2018, 14:59
Оценка
Люди, этот фильм комедия, весёлый анекдот. Если у вас нет чувства юмора, если вы не понимаете шутки, то вам там делать нечего. Но если у вас есть чувство юмора, то смеяться будете весь фильм, там шутка на шутке. Просто смешной фильм, это самая настоящая комедия.
31 октября 2018, 14:59 Ответить
Сергей Коновалов 1 ноября 2018, 23:13
Оценка
#ТольконеОни
Почитал,я ваши насчёт данного фильма. И хочу сказать,как однажды сказал Егор Летов:"Пошли нах*й отсюда прямо строем",не надо относиться к этому фильм так серьезно и не надо говорить про Iq,я так думаю он у вас то не больше товарищи критиканы,ибо вы поколение 90-х,которым на все пофиг и вы можете только жаловаться,что все плохо,хотя не хотите делать,что бы было лучше. Так,что ... Хочу, сказать сделайте хоть,что то сами,а потом уже критикуйте
1 ноября 2018, 23:13 Ответить
Сергей Богуцкий 3 ноября 2018, 08:01
в ответ на сообщение garder от 25 октября 2018, 20:56
Это точно. Ужас. Хоть выспался)))
3 ноября 2018, 08:01 Ответить
Любовь Дудина 3 ноября 2018, 13:41
Оценка
Фильм отлично подходит, чтобы поспать) уснула на 30 минуте, проснулась за 30 минут до конца и вообще не жалею, динамика на 0, сюжет на 0, главные герои- гипертрофированные шаблоны, трейлер намного интереснее был, но он абсолютно не соответствует фильму. Юмор... даже американские комедии логичнее... очередной неудачный закос под западное кино, не тратьте время, фильм полный отстой... p.s. ТОЖЕ зарегистрировалась ради отзыва, на столько огорчил. Оценка 1 из 10
3 ноября 2018, 13:41 Ответить
Светлана Моисеева 3 ноября 2018, 19:59
в ответ на сообщение Ирина Иванова от 31 октября 2018, 14:59
Оценка
Посмотрела фильм, было вполне смешно. Почему все так брызжут желчью.
3 ноября 2018, 19:59 Ответить
Маргарита 5 ноября 2018, 19:49
в ответ на сообщение Ирина Иванова от 31 октября 2018, 14:59
Оценка
Ира, сколько вам лет? УЖАЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!
5 ноября 2018, 19:49 Ответить
Эльдар Гусейнов 9 ноября 2018, 12:41
Я не хожу на российские фильмы потому что не то польто!)
9 ноября 2018, 12:41 Ответить
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