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Александр Новин

Александр Новин
Александр Новин
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Дата рождения
27 сентября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Комрат, СССР (Молдавия)
Биография Александра Новина

Родился 27 сентября 1978 года. Комрат, СССР (Молдавия).

Фильмография Александра Новина
Кровь
Кровь
драма, криминал 2018, Россия
6.0
Икария
Икария
драма 2018, Россия
0.0
Время первых
Время первых
драма, исторический 2017, Россия
7.0
Воин
Воин
спорт, драма 2015, Россия
4.0
No comment
No comment
военный, драма 2014, Россия
5.0
Восьмерка
Восьмерка
криминал, драма 2013, Россия
5.0
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Закончились съёмки фантастического фильма «Икария» В Москве завершился съёмочный период крупнобюджетного проекта «Икария». Чтобы создать яркий визуальный ряд, съёмочной группе пришлось поработать на множестве локаций, в числе которых
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31 августа 2016 13:31
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