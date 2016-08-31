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Александр Новин
Александр Новин
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Александр Новин
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Дата рождения
27 сентября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Комрат, СССР (Молдавия)
Биография Александра Новина
Родился 27 сентября 1978 года. Комрат, СССР (Молдавия).
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Фильмография Александра Новина
Кровь
драма, криминал
2018, Россия
6.0
Икария
драма
2018, Россия
0.0
Время первых
драма, исторический
2017, Россия
7.0
Воин
спорт, драма
2015, Россия
4.0
No comment
военный, драма
2014, Россия
5.0
Восьмерка
криминал, драма
2013, Россия
5.0
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В Москве завершился съёмочный период крупнобюджетного проекта «Икария». Чтобы создать яркий визуальный ряд, съёмочной группе пришлось поработать на множестве локаций, в числе которых
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31 августа 2016 13:31
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