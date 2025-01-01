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Цитаты из фильма Время первых

Леонид Брежнев [по радио] Как ты, сынок?
Алексей Леонов [из космоса] Докладываю: сознание ясно. Зрение не нарушено. Ориентация сохранена. Человек способен работать в космосе. Человек может работать в космосе!
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radio announcer Сегодня, 18 марта 1965 года, в 11:30 по московскому времени, во время полёта советского космического корабля «Восход-2» произошло нечто невероятное. Впервые в истории человечества человек вышел в открытый космос! После двух витков вокруг Земли пилот и космонавт лейтенант Алексей Леонов вышел в космос в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения.
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