Алексей Леонов[из космоса]Докладываю: сознание ясно. Зрение не нарушено. Ориентация сохранена. Человек способен работать в космосе. Человек может работать в космосе!
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radio announcerСегодня, 18 марта 1965 года, в 11:30 по московскому времени, во время полёта советского космического корабля «Восход-2» произошло нечто невероятное. Впервые в истории человечества человек вышел в открытый космос! После двух витков вокруг Земли пилот и космонавт лейтенант Алексей Леонов вышел в космос в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения.