По плану, запуск космического корабля «Восход», а также первый выход человека в открытый космос намечались аж на 1967-ой. Однако ученые, как известно, предполагают, а сильные мира сего решают всё за них: что именно должно полететь, когда и куда. Вот и на этот раз партийное руководство было неумолимо: «Восход» должен отправиться в космос на два года раньше – и точка. Причем в самом начале 1965-го – в марте. А иначе американцы нас опередят, чего политика партии…
5 звезд.
Негодяи! Фильм идет около 2-х часов!
Поганая-тупая "Гравитация" - "отдыхает"... Замечательный фильм!!! Посмотрите, не пожалеете ... !!!
Этот фильм просто идти и смотреть всем, в том числе подрастающему поколению! Огромная благодарность создателям этого фильма, всему актерскому составу!!! Низкий поклон нашим героям - космонавтам!!!
«Встречают по одёжке, а провожают по уму!»
Подобное клеймо не единожды оставляло свой болезненный отпечаток на лбах упёртых мечтателей. Однако данный фразеологизм не ограничивается людьми, зловеще посмеиваясь и потирая потные ладошки, он постепенно перебирается на всё, что попадётся на его пути. В том числе и на любимый нами кинематограф.
Ответьте мне (только честно!): какими у вас были впечатления накануне премьеры фильма «Время первых»? Ведь на момент старта рекламной кампании казалось: чужое копипастить – мудрости немного надо, а своё придумать – не одну ночку с боку на бок повертишься. Вот и «Время первых» изначально не обладало собственным и неповторимым ликом, якобы являясь чистейшей воды слепком с куароновской «Гравитации». Продвижение картины также происходило по издавна существующему, проверенному и оправдавшему себя методу - «скандалыинтригирасследования». Ушлые продюсеры вмиг развязали войну за зрительскую любовь с «Форсажем 8» (боевой клич: в случае неудачи на поприще «подвинься, дядя!» применяет ход свиньёй – отвоёвывает львиную долю кинозалов). Озлобленные результатами первого уик-энда директора кинотеатров вот-вот со злости пустят красного петуха в Фонд Кино, негодующие от творящихся беспорядков комментаторы-правдорубы штурмуют комментарии. Содом и Гоморра, хаос и анархия… всё это могло произойти, если бы не одно«но».Фильм оказался ХОРОШИМ, разбив на корню всю череду претензий в собственный адрес.
Не нами сказано – на период 60-х годов прошлого века пришёлся расцвет человечества (во всяком случае, один из самых ярких) во всей красе научно-технического прогресса и многоцветье научной мысли. Казалось бы, клепай, не хочу духоподъёмные агитки. Ан нет, вялое течение дел в отечественном кинематографе по большей части обходило стороной судьбоносную эпоху.
*обмоем горючими слезами ладанку из кевлара, с надеждой посмотрим на «Оптимистов» и перейдём к сути
А теперь представьте (драматическая музыка):
«Разгар холодной войны. Для Советского Союза и Соединённых Штатов Америки все прилагательные отныне существуют лишь в сравнительной степени
(«Быстрее, выше, сильнее!» во всей красе).
Охваченное неутолимым желанием БЫТЬ ПЕРВЫМИ партийное руководство отдаёт приказ в сжатые сроки произвести максимальный отрыв в космической гонке. Двое доблестных советских лётчиков оказываются в её эпицентре…»
Прекрасная аннотация, годная для обложек DVD-дисков, что продаются из-под полы, а перевозятся в ящиках из-под апельсинов. Да-да, не удивляйтесь, всё это существует до сих пор, правда кулуарно, скрытно и даже… скромно, что ли.
*о чём это я?
Но для серьёзных и вдумчивых рецензий навроде этой…
*непроизвольный смешок
…подобное непозволительно. Любой уважающий себя интеллектуал среднего пошиба так или иначе знаком с основной сюжетной канвой, надлежащим образом подкован, чист, свеж и светел (а ежели нет, то шэйм он ю, братец!).
Примечательно другое: «Время первых» вопреки всем ожиданиям не скатывается в череду банальных и гротескных персонажей, ситуаций, диалогов. В среде ДЕЙСТВИТЕЛЬНО профессиональных кинокритиков промелькивало: верхушка власти показана чересчур карикатурно. Однако, в виду того, что основные приказы и распоряжения отдаются из-за кулис или передаются через генерал-лейтенанта Каманина, в полной мере прочувствовать эту самую картонность времени нет. Единственно близкой к подобному сценой является эпизод встречи Королёва и Брежнева в зале кинотеатра, отсылающая к бондовским боевикам, секретным спецзаданиям и пр.
*и это не смертельно!
Это ли не прекрасно, когда фильм не старается отхлестать тебя по щекам с возгласами: ГОРДИСЬ (!) СВОЕЙ (!) СТРАНОЙ (!) В РАДОСТЬ (!) В ГОРЕСТЬ (!) Он просто рассказывает свою историю о реальных людях, на чьих подвигах выросли режиссёры всех современных космоопер.
И что ПО-НАСТОЯЩЕМУ цепляет в фильме, так это его ритмика. Точными и выверенными ударами дефибриллятора всё повествование время от времени хорошенько встряхивают, не давая превратиться в одну бесконечную нервотрёпку. Что угодно, будь то короткая шутка от Леонова или чересчур крепкий чай, всё это позволяет ненадолго перевести дух (и при этом не превращаясь в клоунаду). Скорее наоборот, производит эффект заземления (игры слов это игрушка дьвола, ежжи!), показывая не только профессионалов с высокоточным и холодным интеллектом, но и людей, в груди у которых всё-таки пламенный мотор. То есть даёт шанс лучше понять каждого героя, породниться с ним, испытать те же эмоции, посмотреть на мир его глазами.
К слову о сравнениях. Помните, три осени подряд (2013, 2014, 2015) мы лицезрели на экране этакую космическую трилогию («Гравитация», «Интерстеллар», «Марсианин»), сюжетно друг с другом не связанную, но переплетённую воедино единым духом исследования, первооткрывателя. Но… действие этих фильмов происходило в мире современных технологий, на фоне которого даже метеоритный дождь в творении Куарона кажется блокбастерным элементом. В мире, где максимально напряжённым элементом становится стыковка корабля, но никак не преодоление пяти метров космического пространства. И, что самое важное, стиснутых от напряжения челюстей это не отменяет. И мы переходим к главному плюсу фильма «Время первых»: именно 1965 год сделал всё зрелище настолько напряжённым. КАЖДОЕ действие здесь даётся неимоверными усилиями. Снять внешнюю камеру – проблема, забраться в шлюз – проблема, согнуть пальцы – ПРОБЛЕМА! А пресловутый вид от первого лица (привет, Илья!) – здесь не моветон, как и тот факт, что перед глазами изложение реальных событий. Всё это слаженно действующие элементы единого механизма.
И как раз открывающийся перед взором космонавта/зрителя вид на всю нашу планету захватывает дух. Мы уже пережили времена «одного большого шага для всего человечества», постепенно отодвинув на задний план космическую программу, полноправно вступив в эпоху, когда о каждом полёте на орбиту говорят вскользь, посвящая этому 5-минутный сюжет. И потому важность «Времени» куда больше и обширнее одной лишь гордости за свой народ и покорённые им вершины. Как сказала Татьяна Бодрова, продюсер короткометражки «Колыбель», основная цель подобных проектов – вернуть поколению (-ям?) желание расширять границы земной жизни, собственного ареала, если угодно.
Татьяна Воеводина, автор "Литературной газеты" и газеты "Завтра", прекрасно описала всю ситуацию в одной из своей статей. Нас вперёд постоянно гнала нужда и голод (данный тезис напрямую перекликается с одним из самых проникновенных монологов фильма в исполнении Миронова). Лоулайф здесь выступала не названием трека для Викенда и папы Фьючера, но привычной средой обитания для превалирующего количества жителей земного шара. И именно через превозмогание человек расширял собственные горизонты, постигая вместе с миром вокруг и самого себя. Не зря бытует фраза, согласно которой в космос мы летаем не столько ради открытия новых миров и цивилизаций, сколько ради обретения новой точки зрения на всё человечество. Смотреть на самих себя с позиции Вселенной, а не одной крохотной планеты, находящейся на отшибе межпланетарного гульбища. Рано, конечно же, строить наполеоновские планы и видеть в каждом ребёнке потенциального Гагарина, Терешкову или Титова. Но то, что делается – всё к лучшему и, как показывает практика, вполне успешно.
И напоследок, к слову о собственной космической трилогии. На данный момент у нас есть все шансы таковой обзавестись. Без понятия, помнит ли кто-то о подобном, но в 2013 году вышел фильм «Гагарин: Первый в космосе». Осадку воспоминаний не суждено было осесть в голове, что имеет под собой объективную причину: общая серость, искусственность и вялость мешают, никак не вяжущиеся с ФИЛЬМОМ О ПЕРВОМ ЧЕЛОВЕКЕ В КОСМОСЕ. И это, на секундочку, события 1961 года. Сейчас мы получили достойное отражение событий 1965 года. А осенью нас ожидает «Салют-7», фильм, повествующий об одноимённой советской беспилотной космической станции. Это уже 1985 год, когда (вследствие прекращения сообщения с Землёй) на станцию был выслан экипаж. Данный полёт считается одним из самых сложнейших в истории мировой космонавтики (Вики, КП, не серчайте!). Таким образом, помимо временной преемственности, у нас имеется общий лейтмотив – история ПЕРВЕНСТВА. Нет речи об общем сюжете, героях и т. д. Но есть общая история и общая страна, общие герои и общие достижения. Поэтому… (обращение к создателям)
…НЕ ПРОВОРОНЬТЕ!
сначала напоминало рекламную открытку, что раздражало.
но потом стало поинтересней, и просто понравилось.
идите и смотрите!
не пожалеете!
и пока нет конкурентов в мире ТАКОМУ кино!
особенно игра Миронова и Хабенского запомнилась, ООчень.
Держит, кружит - порой улыбает и трогает до слёз!
всё ждал - когда же будет больше приближенно к реальности в некоторых моментах не хватала - нашего отеческого крепкого МАТА "понимаю будут смотреть дети " - "НО ВСЕ ЖЕ" - в положительном ключе он был бы к месту! представляю просто - как на самом деле, там было - сколь многоречивы были космонавты =) особенно когда прикасаешься к неизведанному - а от тебя чего то еще требую )) пусть даже и "главные" пущай сами слетают и керпичей наложат ))
И как всегда это прекрасное до боли пропитанное в нас "Русское Авось" ))) "куда пробку ?...и прочее" )))
Фильм оставил приятные ощущения - и реальную гордость за таких людей и главное, ребята то "НАШИ"!!! - думаю если бы сейчас даже "Наши" были бы первые где нить на Юпитере или Марсе! нынешнее поколение бы так не отмечало это и не прочувствовало каково это, "Гордость за свою Страну и Родину"
благодарю создателей и всех кто трудился над проэктом - БЛАГОДАРЮ!
НУЖНО ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ ПРИВЕСТИ В ЭТОТ ФИЛЬМ! ВСПОМНИМ!ВСТРЯХНЕМСЯ! ОБРАДУЕМСЯ! ЖИТЬ СТАНЕМ ДРУЖНЕЕ! ВЫ Б КОНТИНГЕНТУ ПЕНСИОНЕРОВ ПО 1 КАНАЛУ ТВ В РЕКЛАМАХ НЕ ПРОКЛАДКИ ПОКАЗЫВАЛИ , А ВОТ ОТРЫВКИ ИЗ ЭТОЙ ЧУДЕСНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ЭПОХИ, ВЕСЕННИХ ДНЕЙ СССР-БЫЛО Б БОЛЬШЕ ТОЛКУ!
ЗА ФИЛЬМ НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ АКТЕРАМ! ДАЖЕ НАШЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ , ЧТО В ЕЕ ПРАВЛЕНИЕ ТАКИЕ ВОТ ПОЛЕТЫ В КОСМОС СОСТОЯЛИСЬ! СЕЙЧАС ЧТО -ТО СОВСЕМ НЕВООБРАЗИМОЕ: В СССР ПОБЕДЫ КОСМОСА НАШИМИ ЛЮДЬМИ, А СЕЙЧАС В РОССИИ ЧТО? ЕЩЕ РАЗ БЛАГО ДАРЮ ЗА ФИЛЬМ! СЛАВА СССР! СЛАВА ГЕРОЯМ КОСМОСА! МОЯ ОЦЕНКА +1000 С УВАЖЕНИЕМ КАРЕЛИЯ Г. ПЕТРОЗАВОДСК
Так что посмотрел фильм и как в далеком отрочестве побывал. Этот фильм обязательно надо смотреть молодежи. Так любовь к родине может зародиться. Вшколах надо бесплатно показывать и по ТВ. Идите и смотрите! Так было!
Российский кинематограф... Обруган, осмеян и охаян всеми возможными зрителями. Заявления российских режиссёров, что их новое творение станет лучшим в отечественном производстве, уже не воспринимается никем в серьез. Новости, появляющиеся в ленте, и гласящие о том, что Фонд Кино выделяет очередные миллионы, а затем требует их обратно, выглядит таким ужасным посмешищем. Вспомните «Защитников» Сарика Андреасяна. Их компания ведь закрылась из-за «банкротства». А сейчас появляются новости, что они готовятся открыть новую фирму. Когда-нибудь в России снимут и такой фильм, но это уже будет другая история.
Есть тут те, кто присутствовал в 1965 году? Сомневаюсь. А ведь именно в этом году человек вышел в открытый космос. Спустя десятилетия об этом должны были снять фильм. Евгений Миронов, обыкновенный актёр, ничем не прославленный, никем не выделенный, решился на отчаянный поступок - в столь кризисное для российского кинематографа время снять столь важное и ответственное кино. Не зря ведь Леонов выходил в космос, чтобы о нём потом сняли девяностоминутную ерунду, коих в стране не мало. К счастью, дожив до этого времени, и став консультантом, Алексей Архипович сделал максимум, чтобы этот проект удался. Ведь если не так, то зачем стараться? Тратить столько сил, внимания, чтобы потом увидеть позор? Нет, нет, нет, не для того он согласился участвовать в создании картины.
Как и любой фильм о космическом полёте, «Время первых» рассказывает о жизни пилотов во время их подготовки к полёту. Редко-редко, но картина позволяет себе углубиться в самую даль и зациклиться на ранней жизни одного из пилотов (Алексея Леонова), но делается это скудно, что приходится перематывать данные сцены. Что касается подготовительных эпизодов, когда герои через пот и кровь (на самом деле), делают всё возможное, чтобы доказать, что они готовы, и выбраны не зря - пожалуй, именно эти сцены являются самыми скучными в картине, а иногда даже и худшими. Когда внимание переключается на мозговой отдел, который рассчитывает все возможные ситуации, что могут произойти с пилотами, интерес действительно повышается. Именно здесь находится реальный накал страстей, напряжённость, из-за которой гибнут люди, и возникает недосып, не позволяющий адекватно оценить ситуацию. И медленно-медленно, когда дело доходит до космического полёта, начинается настоящее кино, символизирующее прогресс русской киноиндустрии. Конечно, возникнут вопросы: «Та же игра, те же актёры. В чем отличие?». Да, отличий мало. Но именно в космических сценах актёры показывают себя как актёров. Понимая, кого они играют, Константин Хабенский и Евгений Миронов доказывают, что они решились сниматься не зря, как и Алексей Леонов и Павел Беляев лететь в космос пятьдесят два года назад.
Операторская работа не всегда (наверное, даже, никогда) получается похвальной в отечественных фильмах. При съёмках различных проектов такого масштаба самым главным было отснять картины под верным углом и нужным ракурсом. Владимир Башта, значившийся главным оператором картины, справился со своей задачей по максимуму. Смотреть на космическое пространство, детально прорисованное до мелочей, было одним удовольствием. За это отвечала Ангелина Терехова, талантливый художник, чьи перспективы после этого момента весьма высоки. К тому же студия Bazelevs до нынешней поры ещё никогда не приучала зрителей к плохим эффектам, а с выходом «Первых» и вовсе отогнала эти мысли прочь. Но больше всего важно то, что фильма не было бы, не будь здесь дуэта Хабенский-Леонов. Основоположники фундамента, который построил мощный дом. Не зря же на фильм ушло столько времени, прежде чем его создать, правда?
Новости о том, что сценаристы иногда прибегают к выдумке, когда пишут пробные версии к реальным событиям, это далеко не новости. Не всегда получается так, что перенести максимум того, что происходило с героями, возможно. Исключением не стала и творение Дмитрия Киселёва - «Время первых». Морозящая в каждом участке тела концовка слегка приукрашена. На деле вертолёт быстро нашёл пилотов, но сесть было некуда (чаща же), а потому в главном центре и прорабатывали варианты возможных событий. Да и к тому же, события в космосе перенесены не в точности. В первую очередь, создатели хотели воссоздать максимальную реалистичность, которая, к слову, удалась. Какая разница, как показать героические поступки? Лишь бы получилось по-геройски, а не кабы как.
Героями Советского Союза были признаны не только пилоты, совершившие этот опасный поступок. Генеральный конструктор Сергей Королёв был морально и физически убит на работе, отдавая всего себя для решения проблем с невозможным вылетом в космос. Владимир Ильин не очень похож на Королёва, но факт в том, что его работа была важна так же сильно, как и в 1965 году. В отличие от Хабенского и Миронова, Ильин проходил пробы на роль. И знаете, а что было бы, если утвердили иную кандидатуру? Провал, наверняка. Владимир Адольфович доказал общественности, что главное лицо в картине его. Уверен, после окончания съёмок он отправился на заслуженный отдых. Отдых, который заслужил реальным трудом!
Вердикт. «Время первых» - первая картина за последние несколько лет, кто может претендовать на звание «замечательно/превосходно». К слову, таких картин в российском производстве можно насчитать по пальцам. Не хочется говорить, что «Время первых» начинает прогресс кино в нашей стране, но, по крайней мере, он пытается предотвратить регресс. На минуточку, создание фильма заняло, по меньшей мере, два с половиной года. И это минимум. Может быть, поэтому докапываться в фильме практически не до чего?— Знать бы еще, куда они сядут...— Сядем мы с Вами, если что. А они — приземлятся.Приятного просмотра!
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