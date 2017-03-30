Наша рецензия

По плану, запуск космического корабля «Восход», а также первый выход человека в открытый космос намечались аж на 1967-ой. Однако ученые, как известно, предполагают, а сильные мира сего решают всё за них: что именно должно полететь, когда и куда. Вот и на этот раз партийное руководство было неумолимо: «Восход» должен отправиться в космос на два года раньше – и точка. Причем в самом начале 1965-го – в марте. А иначе американцы нас опередят, чего политика партии…