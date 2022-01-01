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Валерий Гришко

Валерий Гришко
Валерий Гришко
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Дата рождения
12 ноября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Валерий Гришко

Родился 12 ноября 1951 года.

Фильмография Валерий Гришко
Летчик
Летчик
военный, биография, драма, исторический 2021, Россия
7.0
Время первых
Время первых
драма, исторический 2017, Россия
7.0
Блестящей жизни лепесток
Блестящей жизни лепесток
мелодрама 2016, Россия
5.0
Битва за Севастополь
Битва за Севастополь
военный, мелодрама, боевик 2015, Россия / Украина
7.0
А зори здесь тихие...
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.0
Главный
Главный
драма, исторический 2015, Россия
4.0
Беглецы
Беглецы
триллер, приключения 2014, Россия / Казахстан
5.0
Ведьмин ключ
Ведьмин ключ
приключения, исторический, драма 2014, Россия / Казахстан
0.0
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