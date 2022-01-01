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Валерий Гришко
Валерий Гришко
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Валерий Гришко
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Дата рождения
12 ноября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Валерий Гришко
Родился 12 ноября 1951 года.
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Фильмография Валерий Гришко
Летчик
военный, биография, драма, исторический
2021, Россия
7.0
Время первых
драма, исторический
2017, Россия
7.0
Блестящей жизни лепесток
мелодрама
2016, Россия
5.0
Битва за Севастополь
военный, мелодрама, боевик
2015, Россия / Украина
7.0
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический
2015, Россия
7.0
Главный
драма, исторический
2015, Россия
4.0
Беглецы
триллер, приключения
2014, Россия / Казахстан
5.0
Ведьмин ключ
приключения, исторический, драма
2014, Россия / Казахстан
0.0
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