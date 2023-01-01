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Девушка из Дании Девушка из Дании
Киноафиша Фильмы Девушка из Дании Награды и номинации фильма Девушка из Дании
The Danish Girl Девушка из Дании 2015 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Девушка из Дании

Вся информация о фильме
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
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