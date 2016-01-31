Наша рецензия

Говорят, что большой художник рисует не лицо, а истинную сущность человека. Пара штрихов – и вот на тебя уже смотрит твоё настоящее «Я». Подлинное, а не придуманное временем или обстоятельствами. Случилось такое однажды и с Эйнаром Вегенером. Его жена Герда – умница и красавица, а по совместительству ещё и очень одаренный портретист – решила (пока он спал) сделать с него несколько набросков. Каково же было искреннее удивление их обоих, когда они увидели, что…