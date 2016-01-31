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Девушка из Дании Девушка из Дании
Киноафиша Фильмы Девушка из Дании Отзывы о фильме «Девушка из Дании»
The Danish Girl Девушка из Дании 2015 / США
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Девушка из Дании»

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Наша рецензия

Говорят, что большой художник рисует не лицо, а истинную сущность человека. Пара штрихов –  и вот на тебя уже смотрит твоё настоящее «Я». Подлинное, а не придуманное временем или обстоятельствами. Случилось такое однажды и с Эйнаром Вегенером. Его жена Герда – умница и красавица, а по совместительству ещё и очень одаренный портретист – решила (пока он спал) сделать с него несколько набросков. Каково же было искреннее удивление их обоих, когда они увидели, что…

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ludanov 31 января 2016, 23:00
Потрясающий фильм. Не оставляет зрителя равнодушным.

Красивый пейзаж, красивые сцены, красивые отношения между мужчиной и женщиной. Очень глубокий и трогательный фильм. Смотрится на одном дыхании и надолго оставляет след в душе. Игра актеров, особенно Эдди Рэдмэйна (недаром он признан актером 2014 года), не описать словами.
31 января 2016, 23:00 Ответить
Anastasia Ganina 22 августа 2017, 20:29
I think Lily's thoughts, I dream her dreams. She was always there.
Девушка из Дании (The Danish Girl, 2015, Том Хупер). Это невероятно красочный и захватывающий фильм, однако, я могу понять, что темы, которые поднимаются в этой картине, не все могут воспринимать с легкостью.
Фильм рассказывает о супружеской паре художников Герды и Эйнара Вегенер, живших в 1920-х годах в Копенгагене. В ходе развития сюжета мы наблюдаем за тем, как молодой человек начинает осознавать, что он уже не является самим собой и в последствии становится одним из первых людей, решившихся на операцию по перемене пола. Сюжет этого фильма основан на реальной истории, записанной в дневниках Лили. Здесь все очень настоящее, но, как мне показалось, нет ничего отталкивающего или неприятного. Не считая самого факта, что кто-то решился в 20х годах в принципе на хирургическое вмешательство такого рода - не только из-за социального давления, сколько из-за уровня развития медицины. В этом фильме кроме персонажа самой Лили, сыгранного Эдди Редмейном, робкого, нежного, уточненного и абсолютно запутавшегося в себе, есть еще образ его жены. Хочу обратить на нее ваше внимание, потому что Алисия Викандер получила за эту роль премию Оскар как лучшая актриса второго плана, хотя по времени нахождения на экране её роль ничуть не менее главная. Меня вообще очень вдохновила эта женщина. Герда Вегенер предстает в этом фильме очень сильной, веселой и яркой, какой и должна быть талантливая художница. Она импульсивная и эмоциональная, и по началу кажется немного сумасбродной и легкомысленной. Но когда её семье приходится переживать достаточно серьезные трудности, она проявляет себя очень сильной и мудрой женщиной. На самом деле супруги Вегенер были в браке 26 лет, по фильму около 6 лет, если я не ошибаюсь, но все же. Найти в себе силы не только принять и понять такую перемену в собственном муже, но и найти силы возможность поддерживать его и продолжать любить несмотря ни на что - это дорого стоит. Потому что здесь речь не идет только об одной операции, которую он решил провести. Мы говорим о многих годах исследований, анализов, и "опытов" - начиная с лечебных трав, заканчивая радиационным облучением. Я уверена, что пройти через все это Эйнар не смог бы без поддержки своей жены.
​​​​​​​Отдельно скажу про стиль фильма: мир художников, их пустая квартира, где ничего нет толком, кроме мольберта и красок. Великолепная текстура - платья, ткани, складки и пуанты - съемка просто ошеломительная. И на фоне всего этого Лили в исполнении Эдди просто завораживает. Движения его рук, смущенная улыбка или даже смех - настолько женственно, гармонично и естественно, что Лили кажется намного более женственной, чем многие представительницы слабого пола.
22 августа 2017, 20:29 Ответить
Кристина Османова 23 декабря 2018, 20:01
Оценка
Интересный и смелый фильм!
Эдди Рейдмэн смог очень изысканно и тонко передать женскую натуру.
Мне показался фильм чуть-чуть затянутым, но это только мое субъективное мнение)
23 декабря 2018, 20:01 Ответить
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