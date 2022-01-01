Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девушка из Дании Девушка из Дании
Киноафиша Фильмы Девушка из Дании Девушка из Дании, 2015: актеры и роли
The Danish Girl Девушка из Дании 2015 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Девушка из Дании, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Хупер Том Хупер Tom Hooper
В ролях
Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн Eddie Redmayne Алисия Викандер Алисия Викандер Alicia Vikander Бен Уишоу Бен Уишоу Ben Whishaw Туссе Сильберг Адриан Шиллер Адриан Шиллер Adrian Schiller Эмбер Херд Эмбер Херд Amber Heard Эмиральд Феннел Эмиральд Феннел Emerald Fennell Генри Петтигрю Henry Pettigrew Клаус Буе Claus Bue Питер Крэг Анджела Каррен
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Приложение киноафиши