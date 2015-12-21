«Девушка из Дании»: Рецензия Киноафиши

Говорят, что большой художник рисует не лицо, а истинную сущность человека. Пара штрихов – и вот на тебя уже смотрит твоё настоящее «Я». Подлинное, а не придуманное временем или обстоятельствами. Случилось такое однажды и с Эйнаром Вегенером. Его жена Герда – умница и красавица, а по совместительству ещё и очень одаренный портретист – решила (пока он спал) сделать с него несколько набросков. Каково же было искреннее удивление их обоих, когда они увидели, что на бумаге нарисовано … женское лицо!

С того момента в этой семье всё изменилось. Эйнар (Эдди Редмэйн) начинает понимать, что мужское тело досталось ему по ошибке, и что на самом деле он – женщина. Герда (Алисия Викандер) отчаянно пытается бороться за мужа, однако на её полотнах всё чаще и чаще появляется странная незнакомка – будто бы кузина Эйнара, Лили Эльбе, которая внезапно становится очень популярной среди коллекционеров и любителей живописи. В итоге картины Герды разлетаются с аукционов как горячие пирожки, её называют чуть ли не самой интересной художницей Копенгагена и Парижа 20-х годов, однако семья Герды рушится, ведь вместо любимого человека её теперь дома ждёт Лили…

Кто-то скажет, что браться за подобную тему – дело на редкость рискованное, почти безнадежное. И в самом деле: для мейнстрима подобные сюжетные «коллизии» явно не подходят – мы всё еще не готовы к подобным разговорам (причем в данном случае «мы» относится даже к западноевропейскому массовому зрителю, что уж говорить про другие страны!). А чтобы вписаться в категорию «артхаус», стать чисто фестивальным фильмом, «Девушке из Дании» явно не хватает скандальности, провокационности, если хотите. Да-да, именно так! Режиссер Том Хупер и сценарист Люсинда Коксон не ставят своей целью шокировать кого-либо откровенными сценами, они вообще взялись за эту работу не ради шока, отнюдь. И не потому, что трансгендерность сегодня – это «модненько». Нет. История Лили и Герды - это прежде всего попытка поговорить, приглашение к очень серьезной, вдумчивой и неторопливой беседе. К которой, повторюсь, мы пока не готовы.

Кстати, по поводу Лили, точнее, Эйнара. Он персонаж не выдуманный, такой человек действительно существовал. В 1931-м году Эйнар умер от осложнений после операции по смене пола (до него на такую операцию никто не решался, он стал первым). Через некоторое время его мемуары «Из мужчины в женщину» были опубликованы, а в 2000-м вышла книга Дэвида Эберсхоффа «Девушка из Дании», переведенная на 20 языков. Собственно, именно эта книга и стала основой фильма. И вот тут нужно сказать несколько слов. Штука в том, что экранизация романа – вещь крайне сложная. Велика вероятность, что изначальную литературность материала так и не удастся преодолеть. Что, собственно говоря, и происходит. Весь фильм, по сути, строится исключительно на диалогах. Отсюда специфика операторского подхода: движения камеры минимальны, большое количество крупных планов. Да, всё это помогает зрителю сосредоточиться на психологических нюансах, на актерских эмоциях... Но представьте: два часа почти непрерывных разговоров; разговоров, которые иногда попросту дублируют друг друга, плюс однотипность операторских приемов... Волей-неволей начинаешь засыпать. И ни великолепные актеры, ни превосходная работа художника (а она действительно выше всех похвал) тут уже не смогут помочь – фильм безнадежно провисает.

Теперь об актерах. На самом деле, именно они – главная ценность «Девушки из Дании», главная козырная карта. Эдди Редмэйн, думаю, в представлении не нуждается: в прошлом году он получил Оскара («Вселенная Стивена Хогинга», главная мужская роль), да и в этом году без номинации ему точно не обойтись (во всяком случае, на «Золотой Глобус» он уже номинирован, впрочем, как и его напарница Алисия Викандер). В фильме роль Эйнара делится на 3 части: 1)когда он мужчина 2)когда в нем начинает просыпаться Лили 3)когда Лили окончательно побеждает, то есть когда он превращается в женщину. Так вот. С первой частью Редмэйн не справляется совершенно – он скучен и нелеп, и как актер иногда даже жалок. Но когда в кадр входит Лили, начинаются настоящие чудеса. И дело не в том, что Эдди безупречно копирует женскую пластику, кокетничает, как девушка, и даже плачет, как девушка. Нет, не в этом. Но прежде, чем актер сделает какой-нибудь жест, я этот жест вижу в его глазах. И ещё обаяние. Обаяние сумасшедшее. В-общем, студентам актерских факультетов смотреть и пересматривать обязательно. Что же касается мисс Викандер (мы её уже знаем по «Агентам А.Н.К.Л»), то и она превосходна. Органичная, обаятельная, лично для меня она стала одним из главных актерских открытий года. И именно Герда, её отчаяние, её эмоции и слезы доносят до зрителя самую суть фильма: неважно, что ты не такой как все, важно, чтобы ты был собой и чтобы тебя любили.

Вера Алёнушкина