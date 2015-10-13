Женщины против мужчин
– Школьная любовь трех замечательных пар заканчивается тремя прекрасными свадьбами и сумасшедшим свадебным путешествием на экзотическую и горячую Кубу. Но первый же день долгожданного медового месяца окончился гигантской ссорой, переходящей в вечную войну мужчин против женщин. А на войне, как и в любви, правил нет! Пираньи в бассейн? Запросто! Пожар в номере? Не вопрос! Флирт на глазах у любимого мужа? Однозначно, да! И все это, конечно же, во имя любви!
Пошлость и примитивизм.
А зал ржал, да.
Вот современный уровень развития общества.
правило Парето никто не отменял, и принцип 80/20 тут действует.
Так что думаю, 80% молодежи фильм понравился.
Смотреть можно.
8/10
Я считаю как минимум 8 из 10
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