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Женщины против мужчин Женщины против мужчин
Киноафиша Фильмы Женщины против мужчин Отзывы о фильме «Женщины против мужчин»
Женщины против мужчин 2015 / Россия
3.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 2.6
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Отзывы о фильме «Женщины против мужчин»

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Татьяна 13 октября 2015, 22:31
Очень жаль потраченных денег.
13 октября 2015, 22:31 Ответить
M 15 октября 2015, 00:21
Ушли через 15 мин просмотра.

Пошлость и примитивизм.

А зал ржал, да.

Вот современный уровень развития общества.

правило Парето никто не отменял, и принцип 80/20 тут действует.

Так что думаю, 80% молодежи фильм понравился.
15 октября 2015, 00:21 Ответить
Юрий 15 октября 2015, 22:22
Хорошие отзывы об этом "фильме" пишут только засланные казачки. Фильм туфта полнейшая, даже вспоминать не хочется.
15 октября 2015, 22:22 Ответить
случайный зритель 15 октября 2015, 22:22
Не только верх тупости и идиотизма, но еще и верх пошлости. И просто стыдно. Фильм для совсем уж дураков.
15 октября 2015, 22:22 Ответить
Bbbugl 15 октября 2015, 22:22
Всё верно.На кинопоиске заказные хвалебные рецензии на эту хрень появились за 2 дня до премьеры
15 октября 2015, 22:22 Ответить
Мари 15 октября 2015, 22:27
Никакого верха тупости..Очень смешной фильмец. Почти весь фильм зал ржал. По вашему там одни дегенераты были?? Вам тогда в оперу надо, а не в кино.
15 октября 2015, 22:27 Ответить
Юрий 15 октября 2015, 22:27
Это просто верх тупости и идиотизма. Актеры сыграли ужасно. 1/10.
15 октября 2015, 22:27 Ответить
Мари 15 октября 2015, 22:27
9 из 10 кстати. Хотя сначала я идти не хотела.
15 октября 2015, 22:27 Ответить
Swi4e1 16 октября 2015, 22:08
Слушайте , ничего такая комедия. Достойно снято. Мне понравилась. Тупых , пошлых шуток нету.

Смотреть можно.



8/10
16 октября 2015, 22:08 Ответить
Таир Мамедов 16 октября 2015, 22:08
Кино про дегенератов, которое сняли дегенераты для дегенератов.
16 октября 2015, 22:08 Ответить
Bbbugl 16 октября 2015, 22:10
Очередное кавно от Андреасяна
16 октября 2015, 22:10 Ответить
Kodak 16 октября 2015, 22:10
Отличная легкая комедия, рейтинг занижен.

Я считаю как минимум 8 из 10
16 октября 2015, 22:10 Ответить
Паренек 16 октября 2015, 22:10
на самом деле, пока это лучшая отечественная комедия за последнее время. Минимум пошлости и алко шуток. Не знаю почему такой низкий рейтинг, я поставил 10 ку.
16 октября 2015, 22:10 Ответить
123 16 октября 2015, 22:10
этож кал для швалоты✊
16 октября 2015, 22:10 Ответить
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