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Женщины против мужчин
Отзывы о фильме «Женщины против мужчин»
Женщины против мужчин
2015 / Россия
Трейлер
3.9
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 2.6
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Татьяна
13 октября 2015, 22:31
Очень жаль потраченных денег.
13 октября 2015, 22:31
0
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M
15 октября 2015, 00:21
Ушли через 15 мин просмотра.
Пошлость и примитивизм.
А зал ржал, да.
Вот современный уровень развития общества.
правило Парето никто не отменял, и принцип 80/20 тут действует.
Так что думаю, 80% молодежи фильм понравился.
15 октября 2015, 00:21
0
0
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Юрий
15 октября 2015, 22:22
Хорошие отзывы об этом "фильме" пишут только засланные казачки. Фильм туфта полнейшая, даже вспоминать не хочется.
15 октября 2015, 22:22
0
0
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случайный зритель
15 октября 2015, 22:22
Не только верх тупости и идиотизма, но еще и верх пошлости. И просто стыдно. Фильм для совсем уж дураков.
15 октября 2015, 22:22
0
0
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Bbbugl
15 октября 2015, 22:22
Всё верно.На кинопоиске заказные хвалебные рецензии на эту хрень появились за 2 дня до премьеры
15 октября 2015, 22:22
0
0
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Мари
15 октября 2015, 22:27
Никакого верха тупости..Очень смешной фильмец. Почти весь фильм зал ржал. По вашему там одни дегенераты были?? Вам тогда в оперу надо, а не в кино.
15 октября 2015, 22:27
0
0
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Юрий
15 октября 2015, 22:27
Это просто верх тупости и идиотизма. Актеры сыграли ужасно. 1/10.
15 октября 2015, 22:27
0
0
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Мари
15 октября 2015, 22:27
9 из 10 кстати. Хотя сначала я идти не хотела.
15 октября 2015, 22:27
0
0
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Swi4e1
16 октября 2015, 22:08
Слушайте , ничего такая комедия. Достойно снято. Мне понравилась. Тупых , пошлых шуток нету.
Смотреть можно.
8/10
16 октября 2015, 22:08
0
0
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Таир Мамедов
16 октября 2015, 22:08
Кино про дегенератов, которое сняли дегенераты для дегенератов.
16 октября 2015, 22:08
0
0
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Bbbugl
16 октября 2015, 22:10
Очередное кавно от Андреасяна
16 октября 2015, 22:10
0
0
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Kodak
16 октября 2015, 22:10
Отличная легкая комедия, рейтинг занижен.
Я считаю как минимум 8 из 10
16 октября 2015, 22:10
0
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Паренек
16 октября 2015, 22:10
на самом деле, пока это лучшая отечественная комедия за последнее время. Минимум пошлости и алко шуток. Не знаю почему такой низкий рейтинг, я поставил 10 ку.
16 октября 2015, 22:10
0
0
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123
16 октября 2015, 22:10
этож кал для швалоты✊
16 октября 2015, 22:10
0
0
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Пошлость и примитивизм.
А зал ржал, да.
Вот современный уровень развития общества.
правило Парето никто не отменял, и принцип 80/20 тут действует.
Так что думаю, 80% молодежи фильм понравился.
Смотреть можно.
8/10
Я считаю как минимум 8 из 10
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