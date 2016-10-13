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Инферно Инферно
Киноафиша Фильмы Инферно Отзывы о фильме «Инферно»
Inferno Инферно 2016 / США / Япония / Турция / Венгрия
7.7 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Инферно»

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Наша рецензия

История о профессоре Роберте Лэнгдоне известна зрителям ещё с 2006 года, когда о нём вышел первый фильм — «Код Да Винчи» («The Da Vinci Code»), снятый по одноимённой книге Дэна Брауна. В 2009 году вышел фильм «Ангелы и Демоны» («Angels and Demons»), рассказывающий о том же персонаже. И вот теперь мир увидит третью (из четырёх книг) экранизацию полной приключений жизни Лэнгдона в фильме «Инферно» («Inferno»)…

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Сергей 13 октября 2016, 16:42
норм
13 октября 2016, 16:42 Ответить
ovoitov 16 октября 2016, 06:28
Фильм говно. Сюжет не соответсвует книге. В книге интрига есть и повороты сюжета. Здесь же очередной прямолинейная голливудская поделка. Только если под попкорн и пивасян. 3/10. P.S: и кто, скажите мне, таких страшных актрисок в кино понабирал? Жесть.
16 октября 2016, 06:28 Ответить
Julie Wonders 21 октября 2016, 17:34
Оценка
Фильм неплохой. Более логичный и понятный по сюжету, чем "Ангелы и демоны", и с хорошими спецэффектами в некоторых местах. Однако в фильме есть много мелких несуразиц, которые трудно представить себе в реальности. Но если абстрагироваться - смотреть можно.
Книгу не читала, но по отзывам фильм мало ей соответствует. А вот актриса действительно страшненькая))) хоть и Том Хэнкс хорош))) 6/10.
21 октября 2016, 17:34 Ответить
mura2439 27 октября 2016, 05:01
И половина спецэффектов ушла на то, чтобы Том Хэнкс не выглядел на свои 60 лет.
27 октября 2016, 05:01 Ответить
Дженни_Кодес 27 октября 2016, 15:26
А режиссёр там вообще был? Не постановщик супер-эффектов и бешеного темпоритма, а именно режиссёр!
Если зритель не видит конфликт, как борьбу двух противоположных нравственных категорий, то не понимает, про что фильм! Кому сопереживать и за кем следить!
Любой хороший фильм, даже в жанре приключений или мега-треш-боевиков имеет прежде всего нравственный смысл.
Умный фильм повествует отнюдь не о том, как некие люди спасли весь мир, а о том, как они САМИ изменились за этот момент! Режиссёр должен нести какую-то мысль, идею! А сюжет - это лишь повод поговорить о проблеме! В данном фильме проблемой стал мёртвый психопат, которому уже всё равно.
В этом же фильме перед глазами мелькают сцены погонь и драк, разбавленные сценами соплей, которые опять-таки не несут никакого смысла! Хорошие становятся плохими, и наоборот. Да я вообще ни к кому там не прониклась! Про сам сюжет молчу. Зритель чувствует себя полным дураком. Ему не дают вместе с героями решать головоломки. Всё делается за нас, потому что это всё очень сложно и запутано, и сжато в одну цепочку событий. И ты сидишь вместо своих открытий и сопереживаний, говоришь: "Аа, ну ок, туда поехали, значит так надо....."
Как изменились герои? Какие кто сделал выводы? Что я, как зритель, вынесла из кинотеатра, кроме пустого стаканчика из-под мороженого???
27 октября 2016, 15:26 Ответить
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