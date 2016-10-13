Наша рецензия

История о профессоре Роберте Лэнгдоне известна зрителям ещё с 2006 года, когда о нём вышел первый фильм — «Код Да Винчи» («The Da Vinci Code»), снятый по одноимённой книге Дэна Брауна. В 2009 году вышел фильм «Ангелы и Демоны» («Angels and Demons»), рассказывающий о том же персонаже. И вот теперь мир увидит третью (из четырёх книг) экранизацию полной приключений жизни Лэнгдона в фильме «Инферно» («Inferno»)…