История о профессоре Роберте Лэнгдоне известна зрителям ещё с 2006 года, когда о нём вышел первый фильм — «Код Да Винчи» («The Da Vinci Code»), снятый по одноимённой книге Дэна Брауна. В 2009 году вышел фильм «Ангелы и Демоны» («Angels and Demons»), рассказывающий о том же персонаже. И вот теперь мир увидит третью (из четырёх книг) экранизацию полной приключений жизни Лэнгдона в фильме «Инферно» («Inferno»)…
Книгу не читала, но по отзывам фильм мало ей соответствует. А вот актриса действительно страшненькая))) хоть и Том Хэнкс хорош))) 6/10.
Если зритель не видит конфликт, как борьбу двух противоположных нравственных категорий, то не понимает, про что фильм! Кому сопереживать и за кем следить!
Любой хороший фильм, даже в жанре приключений или мега-треш-боевиков имеет прежде всего нравственный смысл.
Умный фильм повествует отнюдь не о том, как некие люди спасли весь мир, а о том, как они САМИ изменились за этот момент! Режиссёр должен нести какую-то мысль, идею! А сюжет - это лишь повод поговорить о проблеме! В данном фильме проблемой стал мёртвый психопат, которому уже всё равно.
В этом же фильме перед глазами мелькают сцены погонь и драк, разбавленные сценами соплей, которые опять-таки не несут никакого смысла! Хорошие становятся плохими, и наоборот. Да я вообще ни к кому там не прониклась! Про сам сюжет молчу. Зритель чувствует себя полным дураком. Ему не дают вместе с героями решать головоломки. Всё делается за нас, потому что это всё очень сложно и запутано, и сжато в одну цепочку событий. И ты сидишь вместо своих открытий и сопереживаний, говоришь: "Аа, ну ок, туда поехали, значит так надо....."
Как изменились герои? Какие кто сделал выводы? Что я, как зритель, вынесла из кинотеатра, кроме пустого стаканчика из-под мороженого???
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