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Киноафиша Фильмы Копьё Лонгина

Копьё Лонгина

, 2019
Россия / детектив, приключения / 18+

Факты

О фильме

- Фильм основан на реальных событиях.

- Копье, согласно Евангелию от Иоанна, - одно из Орудий Страстей, пика, которую римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на Кресте. Как и все Орудия Страстей, копьё считается одной из величайших реликвий христианства.

- В различных церквях мира хранится несколько реликвий, которые считаются копьём Лонгина, либо его фрагментом. С целью установления возраста, наиболее соответствующего евангельскому времени, учеными проводятся экспертизы.

Фильм расскажет историю поиска древнего артефакта, который, по преданию, является символом мировой власти.

Режиссер Анна Гороян
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2019

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