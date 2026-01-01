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- Фильм основан на реальных событиях.
- Копье, согласно Евангелию от Иоанна, - одно из Орудий Страстей, пика, которую римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на Кресте. Как и все Орудия Страстей, копьё считается одной из величайших реликвий христианства.
- В различных церквях мира хранится несколько реликвий, которые считаются копьём Лонгина, либо его фрагментом. С целью установления возраста, наиболее соответствующего евангельскому времени, учеными проводятся экспертизы.
Фильм расскажет историю поиска древнего артефакта, который, по преданию, является символом мировой власти.