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Брек Эйснер
Брек Эйснер
Breck Eisner
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Брек Эйснер
Breck Eisner
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Дата рождения
24 декабря 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Биография Брека Эйснера
Родился 24 декабря 1970 года. Калифорния, США.
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Фильмография Брека Эйснера
Пятница 13-е
ужасы
2017, США
0.0
Последний охотник на ведьм
фэнтези, боевик, приключения
2015, США
7.0
Безумцы
ужасы, боевик, драма, триллер, фантастика
2010, США
6.0
Сахара
боевик, комедия, приключения
2005, Великобритания / США / Испания / Германия
5.0
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