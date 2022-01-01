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Исаак Де Банколе
Исаак Де Банколе
Isaach de Bankolé
О персоне
Фильмография
Исаак Де Банколе
Isaach de Bankolé
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Дата рождения
12 августа 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Абиджан, Кот-д’Ивуар
Биография Исаак Де Банколе
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Фильмография Исаак Де Банколе
Шафт
боевик, криминал, комедия
2019, США
6.0
Последний охотник на ведьм
фэнтези, боевик, приключения
2015, США
7.0
Голгофа
комедия, драма
2013, Великобритания
7.0
Предел контроля
триллер, драма, криминал
2009, США / Испания / Япония
7.0
Скафандр и бабочка
биография, драма
2007, Франция / США
7.0
Останься
триллер, драма
2005, США
6.0
Мандерлей
драма
2005, Дания / Швеция / Нидерланды / Франция / Германия / Великобритания
5.0
Дом из лавы
драма
1994, Португалия / Германия / Франция
6.0
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