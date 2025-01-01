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Киноафиша Фильмы Последний охотник на ведьм Цитаты из фильма Последний охотник на ведьм

Цитаты из фильма Последний охотник на ведьм

[Каулдер засыпает]
Chloe [делает селфи с ним] Скажи «Охотник на ведьм»...
Kaulder Охотник на ведьм.
[Хлоя в панике]
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Kaulder Ты хочешь уйти?
Dolan Thirty-Seven Нет. Я хочу прибавку!
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Dolan Thirty-Six [убивает муху газетой] Попробуй сделать это с айпэдом.
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Kaulder Знаешь, чего я боюсь? Ничего.
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Chloe Кто сказал, что ведьма не может охотиться на ведьм?
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Chloe Что ты знаешь о нас? У нас зелёная кожа, мы носим заострённые шляпы и нас жгли на кострах в Салеме!
Kaulder В Салеме ошибались, эти женщины были невиновны!
Chloe Тебе всё равно, ты не была одной из них!
Kaulder Я не была, но мне не всё равно.
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Dolan Thirty-Six [Коулдеру] Я изучал историю твоей жизни. И сам написал немало её страниц. Но у твоей истории нет конца. Ты — величайший воин Топора и Креста в войне между нашим миром и следующим.
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Kaulder Я видел, как люди старели, уходили на пенсию и умирали. Редко — в один и тот же день.
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[последние реплики]
Kaulder Знаешь, раньше я думал, что вселенная движется по бесконечным кругам, всегда повторяясь, всегда предсказуемо.
Dolan Thirty-Six А теперь?
Kaulder Я не знаю, что будет дальше.
Dolan Thirty-Six Знаешь, как мы, смертные, это называем? Жизнь.
Kaulder Знаешь, ты мне всё ещё нужен.
Dolan Thirty-Six Тогда — я к твоим услугам... Пошли. Ты ведь не молодеешь.
Chloe [стоя рядом с машиной] Ну что, готова ехать или как? Я за рулём.
Kaulder Ладно...
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Kaulder [летим в турбулентности] Это древние руны. Они могут управлять погодой. Дождь, ветер, холод, жара... А ты просто засунул их в сумку? Ты знаешь, что получится, если смешать грозу с прохладным влажным воздухом на высоте 12 километров? Это простая наука.
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Witch Queen Ты цепляешься за свою жалкую жизнь, те, кто ближе всего к тебе, предают тебя, а те, кого ты пытаешься защитить, даже не знают твоего имени
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Kaulder Мы больше не уничтожаем ведьм, мы их не сжигаем, мы сажаем в тюрьму, взяли самых сильных ведьм, что ходили по Земле, и заперли их в одном месте
Dolan Thirty-Six Тюрьма для ведьм
Kaulder Они ждали, чтобы их выпустили и они смогли отомстить. Мы создали идеальное гнездо
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Kaulder [королеве ведьм] Знаешь, в чём преимущество вечной жизни? Я могу убить тебя дважды
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Dolan Thirty-Six Думаю, тебе понравится мой преемник. Я оставляю тебя в более современных руках.
Kaulder А как же клятва, которую ты давал?
Dolan Thirty-Six Я поклялся встретить смерть рядом с тобой. Не работать до тех пор, пока не рухну.
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Dolan Thirty-Seven [Коулдеру] Я всю жизнь ждал возможности помочь тебе!
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Kaulder [нюхая графин] Зелье страха. И чего же ты бояться-то будешь?
Chloe Выступать перед публикой.
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Kaulder Ты знаешь, каково это — жить вечно?
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Kaulder Каждому поколению даётся шанс уничтожить мир.
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Witch Queen Я скучала по тебе, Коулдер.
Kaulder Вот что ты не понимаешь. То, чего твои никогда не понимали. Я проявлял милосердие. Я мог убить каждого из вас. Я считал. У меня было время.
Witch Queen Ты теперь другой. Такой уверенный.
Kaulder Может, не стоило делать меня бессмертным.
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Bronwyn Ты собираешься сдать меня Совету ведьм?
Kaulder Нет.
Bronwyn Ты собираешься меня убить?
Kaulder Убить тебя? Я пытаюсь помешать тебе убить себя. Наслаждайся Нью-Йорком.
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Witch Queen Столько из нас притворяются тем, кем не являются. Но ты — ты жил. Человек, который прошёл через историю. Знакомился с Наполеоном, Сталиным, Гитлером...
Kaulder Не стоит ностальгировать. Зла и так хватает.
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Dolan Thirty-Six И вот оно начинается...
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Witch Queen [Ко Коулдеру] Я проклинаю тебя жизнью. Чтобы ты никогда не знал покоя. Чтобы вечно скитался по земле в одиночестве. Ты никогда не умрёшь.
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Dolan Thirty-Six Ведьмы живут среди нас тайно. Их магия передавалась от древней расы, ослабленная, наполовину забытая, но по-прежнему опасно сильная. После веков борьбы была заключена перемирие. Ведьмам позволили жить и править собой, если они будут соблюдать одно строгое правило — магия никогда не используется против людей. Но перемирие — это хрупкая вещь.
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Max Schlesinger Ты должен понять, что любой, кто использует это растение, тебя не боится. И это меня пугает!
Kaulder Больше, чем я тебя пугаю?
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Kaulder Одно — случайность. Два — совпадение. Три — беда.
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Dolan Thirty-Seven *обращаясь к Каулдеру* Когда я представлял себе своё первое обвинение перед советом, я никогда не думал, что оно будет за преступление против одного из своих.
Dolan Thirty-Seven *обращаясь к Эллику* Эллик Лемасниэль.
Ellic Привет, отец. Ух ты. Ты выглядишь хорошим человеком. Вкусняшка ты, да. Я никогда не...
Dolan Thirty-Seven *снова надевает маску на Эллика*
Dolan Thirty-Seven Пожалуйста, не думай обо мне хуже.
Dolan Thirty-Seven *бьёт Эллика в живот*
Ellic *стонет*
Kaulder *бесстрастно смотрит на Эллика*
Dolan Thirty-Seven Я признаюсь позже.
Kaulder *закрывает ворота*
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Dolan Thirty-Six А что, если ты тоже уходишь на пенсию? Что бы ты сделал, если бы твоя следующая миссия была последней?
Kaulder Но это не так.
Dolan Thirty-Six Поиграй со мной.
Kaulder У меня нет жалоб. Каждый день, когда я просыпаюсь, мир спит чуть спокойнее.
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Kaulder Меня зовут Каулдер.
Sonia [пожимает ему руку] Мне нужно, чтобы вы вернулись на своё место, Каулдер.
Kaulder Мне нравится слушать о твоём детстве в Сефру.
Sonia Откуда знаешь? Акцента у меня уже много лет нет.
Kaulder Я повидал многих за свою жизнь. Ты удивишься, что можно подхватить.
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Belial Людям не стоит копаться в своём прошлом. Некоторые вещи лучше оставить позабытыми.
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Witch Queen Глину не превратить в золото. Без магии ты просто человек.
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Kaulder Так ты новенький.
Dolan Thirty-Seven Мы уже встречались. Очень давно.
Kaulder Видишь этот краеугольный камень? Я смотрел, как его укладывали, когда здесь был просто кукурузный поле. Это было очень давно.
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[первые слова]
Belial Клянусь вам, каждая мать и дочь, отец и сын, унесённые Чёрной Смертью, будут отомщены. Именно их Королева Ведьм навлекла это проклятие на наши земли. И в её смерти — наше спасение. Будьте начеку, братья. Она никогда по-настоящему не погибнет, пока её сердце бьётся в последний раз. Пусть страх умрёт в нас. Обратного пути нет, потому что возвращаться некуда.
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Kaulder Салем ошибался, эти женщины были невиновны!
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