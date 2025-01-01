Kaulder[летим в турбулентности]Это древние руны. Они могут управлять погодой. Дождь, ветер, холод, жара... А ты просто засунул их в сумку? Ты знаешь, что получится, если смешать грозу с прохладным влажным воздухом на высоте 12 километров? Это простая наука.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Witch QueenТы цепляешься за свою жалкую жизнь, те, кто ближе всего к тебе, предают тебя, а те, кого ты пытаешься защитить, даже не знают твоего имени
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
KaulderМы больше не уничтожаем ведьм, мы их не сжигаем, мы сажаем в тюрьму, взяли самых сильных ведьм, что ходили по Земле, и заперли их в одном месте
Witch Queen[Ко Коулдеру]Я проклинаю тебя жизнью. Чтобы ты никогда не знал покоя. Чтобы вечно скитался по земле в одиночестве. Ты никогда не умрёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dolan Thirty-SixВедьмы живут среди нас тайно. Их магия передавалась от древней расы, ослабленная, наполовину забытая, но по-прежнему опасно сильная. После веков борьбы была заключена перемирие. Ведьмам позволили жить и править собой, если они будут соблюдать одно строгое правило — магия никогда не используется против людей. Но перемирие — это хрупкая вещь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max SchlesingerТы должен понять, что любой, кто использует это растение, тебя не боится. И это меня пугает!
KaulderВидишь этот краеугольный камень? Я смотрел, как его укладывали, когда здесь был просто кукурузный поле. Это было очень давно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
BelialКлянусь вам, каждая мать и дочь, отец и сын, унесённые Чёрной Смертью, будут отомщены. Именно их Королева Ведьм навлекла это проклятие на наши земли. И в её смерти — наше спасение. Будьте начеку, братья. Она никогда по-настоящему не погибнет, пока её сердце бьётся в последний раз. Пусть страх умрёт в нас. Обратного пути нет, потому что возвращаться некуда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
KaulderСалем ошибался, эти женщины были невиновны!