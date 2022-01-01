Художественные фильмы, в которых главными героями становятся пингвины, снимают нечасто. Зато Голливуд щедро балует поклонников полнометражными мультфильмами об этих забавных птицах. Каждого персонажа ждут незабываемые приключения, в ходе которых зрителям напомнят о том, что должно иметь значение для любого человека.

Для любителей животных: пять лучших фильмов про пингвинов

От милых и забавных героев художественного фильма до суровых и отчаянных головорезов из «Мадагаскара». Главные герои подборки – пингвины, которые считаются одними из самых популярных персонажей мультипликационных лент про животных. Они раскроют все особенности птичьего характера – начиная от преданности, заканчивая сумасбродством.

Пингвины мистера Поппера

В основу экранизации лег роман с одноименным названием, изданный еще в 30-х годах 20-го века. Главный герой истории – Том Поппер. Он преуспевающий маклер, поэтому внезапно свалившееся ему на голову наследство в виде пингвина приводит его в недоумение. После смерти отца-полярника Том получает морскую птицу, которую собирается отправить назад после устроенного в квартире погрома. Но из-за ошибки главному герою присылают посылку еще с несколькими пингвинами. Пытаясь справиться с ними, ему предстоит полностью изменить отношение к жизни.

Вскоре мужчина поймет, что для него важны простые семейные ценности.

Делай ноги

Анимационный музыкальный фильм рассказывает об императорских пингвинах, поющих удивительные песни для поиска пары. Но однажды в семье пернатых рождается малыш Мамбл, чей голос точно не сможет привлечь самку, поскольку он больше напоминает скрежет. Зато герой умеет и любит танцевать. Он готов пускаться в пляс при любом волнительном событии, что приводит в недоумение остальных представителей вида. Танцы для них – под запретом, поскольку так заведено с давних пор.

Мамбл становится изгоем и однажды случайно оказывается на отколовшейся льдине.

Мадагаскар

Этот мультфильм занял 6-е место в рейтинге самых кассовых картин 2006 года. Именно эта лента подарила миру культовую фразу в исполнении пингвинов. «Улыбаемся и машем», – скажут они зрителям, в то время как будут совершать самые невероятные проделки. Эти морские птицы окажутся на одном корабле с главными героями фильма – компанией диких животных, решивших сбежать из зоопарка в поисках развлечений и свободы.

Необузданные пингвины сбегут из плена, захватят корабль и устроят настоящий переворот, в результате которого друзья попадут не в Кению, а на остров Мадагаскар.

Пингвины Мадагаскара

После успеха первой ленты франшизы создатели решили посвятить полноценный фильм приключениям нескольких морских птиц. Шкипер, Ковальски и Рико с детства были странными пингвинами. Никто из взрослых не попытался спасти укатившееся в бездну яйцо, поэтому компания отправляется за ним. Из него вскоре появится Прапор, который станет полноценным членом их семьи. Но решение спасти пингвиненка дорого им обойдется. Компания малышей окажется на отколовшемся айсберге.

Их ждут приключения, которых не было ни у кого из представителей их вида.

Лови волну

Еще один анимационный проект о жизни пингвинов был номинирован на премию «Оскар». В центре сюжета история о хохлатом пингвине Коди, который жил в Антарктике. Отца проглотила касатка, а вся родня героя занималась только тем, что заготавливала рыбу. Та же участь была уготована и самому Коди, но все изменил один случай. Знакомство с популярным серфингистом заставило пингвина полностью пересмотреть свое отношение к жизни. Он увлекся серфингом настолько, что забыл обо всем остальном.