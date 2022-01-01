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Пингвины Мадагаскара Пингвины Мадагаскара
Киноафиша Фильмы Пингвины Мадагаскара Пингвины Мадагаскара, 2014: актеры и роли
The Penguins of Madagascar Пингвины Мадагаскара 2014 / США
7.4 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Пингвины Мадагаскара, 2014: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Саймон Дж. Смит Simon J. Smith Эрик Дарнелл Eric Darnell
В ролях
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Том МакГрат Том МакГрат Tom McGrath Кристофер Найтс Christopher Knights Кен Джонг Кен Джонг Ken Jeong Аннет Махендру Аннет Махендру Annet Mahendru Петер Стормаре Петер Стормаре Peter Stormare Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog Максим Матвеев Максим Матвеев
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