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Пингвины Мадагаскара
Пингвины Мадагаскара, 2014: актеры и роли
The Penguins of Madagascar
Пингвины Мадагаскара
2014 / США
Трейлер
7.4
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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Пингвины Мадагаскара, 2014: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Саймон Дж. Смит
Simon J. Smith
Эрик Дарнелл
Eric Darnell
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Том МакГрат
Tom McGrath
Кристофер Найтс
Christopher Knights
Кен Джонг
Ken Jeong
Аннет Махендру
Annet Mahendru
Петер Стормаре
Peter Stormare
Джон Малкович
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Вернер Херцог
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