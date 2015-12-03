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Пингвины Мадагаскара
Отзывы о мультфильме «Пингвины Мадагаскара»
The Penguins of Madagascar
Пингвины Мадагаскара
2014 / США
Трейлер
7.4
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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semiramis
3 декабря 2015, 13:24
Посмотрел этот мультик с интересом,хотя конечно до первых двух Мадагаскаров ему далеко !!! А вообще целевая аудитория мультиков конечно дети,которых к своему удивлению я в зале практически не обнаружил!!! Вообще мульту в техническом и визуальном плане претензий нет никаких, а вот в сценарном и смысловом конечно есть!!! Но это вообще сейчас большая проблема-придумать хороший сценарий,не похожий ни на что!!! УЖЕ ПОЧТИ ВСЕ СНЯТО И СПЕТО!!! Да и в техническом плане наверно уже трудно кого либо удивить !!! Да и количество мультиков сейчас огромно !! Вспоминается свое детство(мне 46 лет),когда любой полнометражный мультик был событием !!! Сейчас же мульты выходят чуть ли не каждую неделю,и попробуй в каждом удиви чем -нибудь зрителя!! Еще раз хочется сказать про наших прокатчиков,которые делают копии на какую-то убогую пленку и на экране нечеткая,тусклая,малоцветная картинка,что конечно усиливает негативный оттенок от фильма и заставляет задуматься о прекращении посещения этих "храмов культуры" с "пиратским качеством товара" по мировым ценам!! В целом же Пингвинам ставлю твердую четверку по пятибальной системе!!
3 декабря 2015, 13:24
0
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Омномном
3 декабря 2015, 13:24
Ребят, мне 23 года. В целом оцениваю себя как сформировавшуюся личность. Ну так вот... Для меня это было лучшим времяпрепровождением. Если вы имеете развитое чувство юмора, то вам точно понравится. Но мульт явно не для детей: шутки они не поймут однозначно. Всем спасибо, было круто, я довольна, парень мой тоже.
Медведь покорил меня
3 декабря 2015, 13:24
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Swi4e1
5 декабря 2015, 16:04
Мультик , чисто для детского сада. Пингвины конечно жгут , но ничего крутого в мультике нету. Мадагаскар был круче.
5/10
5 декабря 2015, 16:04
0
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3lik
6 декабря 2015, 10:10
Мульты - сужу по двум критериям- Понравился ли мне и насколько! и по реакции детей!
по мне - так ниже среднего! (хотя до сих пор обожаю мульты) и верю в их магию!
насчет детской реакции - сидело половина зала- и честно сказать - вся половина детей скучали - да и в конце ступая по ступенькам- большинство в один голос говорили - ФИГНЯ... а вот до этого...............
✊ ✊ ✊ ✊ ✊
6 декабря 2015, 10:10
0
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Kinetic09
6 декабря 2015, 10:10
Разочарован. Юмор для взрослого человека слабоват. Для детей нормально, но сюжет какой-то совсем не о зверях, в смысле уж очень много супергеройских примочек. Новые герои совсем своими диалогами расстраивают. В общем юмор стал совсем американским. Лично мне смешно и интересно было последний раз на фильме "Мадагаскар 2"
6 декабря 2015, 10:10
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v2k
6 декабря 2015, 10:10
Да ладно критиковать, нормальный незамысловатый юмор. По журналистам зло проехались ✊ Понятно что фильм детский. "На твердую четверку" мультик, посмотреть поржать и не запариваться.
6 декабря 2015, 10:10
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Криштиану
6 декабря 2015, 10:13
Разочаровали пингвины... чуть не уснул сегодня в зале✊ И где тот убойный юмор, который мы привыкли видеть в "Мадагаскаре"?✊
6 декабря 2015, 10:13
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5/10
по мне - так ниже среднего! (хотя до сих пор обожаю мульты) и верю в их магию!
насчет детской реакции - сидело половина зала- и честно сказать - вся половина детей скучали - да и в конце ступая по ступенькам- большинство в один голос говорили - ФИГНЯ... а вот до этого...............
✊ ✊ ✊ ✊ ✊
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