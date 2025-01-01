Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пэн: Путешествие в Нетландию Цитаты из фильма Пэн: Путешествие в Нетландию

Цитаты из фильма Пэн: Путешествие в Нетландию

Blackbeard Что ж, что ж, что ж. Принцесса, полагаю.
Hook О, на самом деле я просто шахтёр. Но комплимент принимаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Питер Пэн Если я собираюсь тебе доверять, мне нужно знать твоё имя!
Хук Хук! Меня зовут Джеймс Хук!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Pan Кто, чёрт возьми, я такой?
Hook Можешь жалеть себя сколько хочешь, парень. Но знать, откуда ты — это уже половина понимания того, кто ты есть. Это больше, чем многие из нас здесь когда-либо узнают! По крайней мере, ты знаешь, откуда пришёл. Родился от воина, наследник принца, значит ли это, что ты Избранный? Я не знаю. Не знаю, существует ли вообще Избранный. Знаю одно: если ты не тот самый, а просто ты, может, этого достаточно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Черная Борода Ты пришёл меня убить, Питер?
Питер Пэн Я не верю в сказки на ночь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Питер Пэн Мы всегда будем друзьями, Хук. Правда?
Хук Всегда. Что уж может пойти не так?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Blackbeard Добро пожаловать в НЕТЛЕНД!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Tiger Lily Если ты не поверишь, Питер, тогда и они не поверят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Пэн Но ты же говорил... что твоя мама ушла от тебя.
Крюк Да. Я соврал. Иногда так бывает. Это называется — быть взрослым!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blackbeard За той стеной живут дикие люди. У них есть древнее пророчество, которое осталось с тех пор, когда королевства фей правили на этом острове. В пророчестве говорится о мальчике, рожденном от любви принца-феи и человеческой девушки. Мальчик должен исчезнуть из этого мира, пока не вырастет, чтобы вернуться и возглавить восстание против меня. Мальчик, так гласит пророчество, который сможет летать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Pan Зачем тебе покидать такое место? Куда ты пойдёшь?
Hook Не знаю. Например, туда, где я повыше в пищевой цепочке.
Peter Pan [что-то зловещее пробегает] Что это было?
Hook Что-то повыше в пищевой цепочке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Blackbeard На колени!
Peter Pan Я никогда не поклонюсь тебе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tiger Lily Ты собираешься сбежать, как трус?
Hook Ну, я никогда специально так не думал, но, в общем, да.
Tiger Lily А куда ты пойдёшь?
Hook Домой. Это, знаешь, место, откуда я.
Tiger Lily Дом — это не то, откуда ты, а то, где ты его создаёшь.
Hook Так помоги мне в этом...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Пэн [к Черной Бороде] Думай о чём-нибудь светлом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Пэн [прибытие в Нетландию] Это Канада?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Hook Так пираты боятся Лагуны Русалок?
Tiger Lily Из-за крокодилов.
[Крюк быстро высовывает руку из воды]
Tiger Lily Боятся?
[большой крокодил выпрыгивает из воды и перепрыгивает через лодку]
Peter Pan Ёлки-палки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Питер Пэн Ты умеешь управлять кораблём?
Крюк Да что там сложного?
[Крюк пытается взять под контроль Джолли Роджер]
Крюк Это гораздо сложнее, чем кажется!... Мы плывём!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Питер Пэн [рассказчик] Я расскажу вам историю о мальчике, который никогда не хотел взрослеть. О пирате, который хотел его убить. Об острове, где живут феи. Но это не та история, которую вы слышали раньше, потому что иногда друзья становятся врагами, а враги — друзьями. Иногда, чтобы понять, чем всё закончится, нужно узнать, с чего всё началось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Вождь Маленький, он носит Пан.
Тигриный Лили Пан — самый храбрый воин нашего племени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Pan Куда идём?
Peter Pan Питер Пэн, Крюк: [одновременно] Курс держать!
Peter Pan Эй! Кто тут главный?
Hook Я — капитан.
Peter Pan А я — избранный.
Hook Потом у нас будет время это обсудить, лётчик.
Peter Pan Как скажешь, капитан Крюк.
Hook Курс держать! Второ́й вправо, и прямо до утра.
The Boys [крики и возгласы] Нетландия!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Blackbeard Будь смелым, Питер.
Peter Pan Я старался.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nibs [Чтение письма Мэри для Питера] Мой дорогой Питер, всё, что я сделала, я сделала из-за любви к тебе... и я надеюсь, что однажды смогу вернуться за тобой и всё объяснить, не сомневайся во мне, но главное — не сомневайся в себе... ты необыкновенный,
[голос Мэри за кадром]
Nibs больше, чем ты можешь представить, обещаю, ты увидишь меня снова — в этом мире или в другом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тигрица Лилия Ты не хочешь возвращаться домой?
Крюк Я уже дома.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Chief Докажи, что ты сын Мэри — ты должен летать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blackbeard Первое правило — «Те, кто трудится усердно и с честным задором, будут вознаграждены призами, трофеями и сладостями!» Второе правило — «Те, кто ленится, кто увиливает от работы, познают всю тяжесть моего гневного осуждения.» Запомните это. Я не знаю жалости. Вторых шансов не бывает. Пощады не даю. Но не забывайте — берите от жизни столько весёлого и радостного, сколько сможете! Эй, ребятки, добро пожаловать в Нетландию!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Настоящие, настоящие феи
Hook Эй, новичок, ты только что прибыл на летающем пиратском корабле. «Настоящее» для тебя сейчас — очень расплывчатое понятие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blackbeard Где твоё чувство чести, мальчик?
Blackbeard Сейчас! Встань на колени.
Blackbeard Я сказал, на колени!
Peter Pan Я сын воина и принц.
Peter Pan Я никогда не склонюсь перед тобой.
Peter Pan Если собираешься меня убить — давай уже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Bishop [противостояние с Джеймсом] КАПИТАН
Bishop [после того, как Черная Борода смахнул всё со стола] Я так старалась накрыть этот стол!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nibs [как все, сказали, что сирот поднимают в воздух... смотрит на Питера с недоумением] Но у тебя, Питер... нет верёвки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blackbeard [о Джеймсе Хуку]
[раздражённо]
Blackbeard ПОЧЕМУ ВСЕГДА ИМЕННО ОН?
Blackbeard Нет, не умоляй Питера... Нет, умолять — это плохой тон... Где твое чувство чести, мальчик?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bishop Сэр, вы правда верите, что этот мелкий — тот самый? Он совсем не похож на способного.
Blackbeard Его мать тоже не казалась способной, а мы здесь, значит, всё возможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blackbeard Значит, Мальчик пропал?
Bishop Да, сэр, он пропавший мальчик, но наши лучшие люди сейчас его ищут
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Затерянное место
Затерянное место
2024, США, ужасы, триллер
Новый конкурент «Клюквенного щербета»: в Турции зрители ждут не дождутся выхода этого сериала – актерский состав шикарен
«Первый отдел», конечно, хорош, но эти картины с Колесниковым — еще круче: и рейтинг у них выше
Едва окупил потраченные 190 млн долларов: худший фильм в карьере Роберта Дауни-младшего был уже после «Мстителей»
Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов
Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему
Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался
Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна
Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии
Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures
Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше