HookМожешь жалеть себя сколько хочешь, парень. Но знать, откуда ты — это уже половина понимания того, кто ты есть. Это больше, чем многие из нас здесь когда-либо узнают! По крайней мере, ты знаешь, откуда пришёл. Родился от воина, наследник принца, значит ли это, что ты Избранный? Я не знаю. Не знаю, существует ли вообще Избранный. Знаю одно: если ты не тот самый, а просто ты, может, этого достаточно.
Tiger LilyЕсли ты не поверишь, Питер, тогда и они не поверят.
Питер ПэнНо ты же говорил... что твоя мама ушла от тебя.
КрюкДа. Я соврал. Иногда так бывает. Это называется — быть взрослым!
BlackbeardЗа той стеной живут дикие люди. У них есть древнее пророчество, которое осталось с тех пор, когда королевства фей правили на этом острове. В пророчестве говорится о мальчике, рожденном от любви принца-феи и человеческой девушки. Мальчик должен исчезнуть из этого мира, пока не вырастет, чтобы вернуться и возглавить восстание против меня. Мальчик, так гласит пророчество, который сможет летать.
Peter PanЗачем тебе покидать такое место? Куда ты пойдёшь?
HookНе знаю. Например, туда, где я повыше в пищевой цепочке.
КрюкЭто гораздо сложнее, чем кажется!... Мы плывём!
[первые строки]
Питер Пэн[рассказчик]Я расскажу вам историю о мальчике, который никогда не хотел взрослеть. О пирате, который хотел его убить. Об острове, где живут феи. Но это не та история, которую вы слышали раньше, потому что иногда друзья становятся врагами, а враги — друзьями. Иногда, чтобы понять, чем всё закончится, нужно узнать, с чего всё началось.
Nibs[Чтение письма Мэри для Питера]Мой дорогой Питер, всё, что я сделала, я сделала из-за любви к тебе... и я надеюсь, что однажды смогу вернуться за тобой и всё объяснить, не сомневайся во мне, но главное — не сомневайся в себе... ты необыкновенный,
[голос Мэри за кадром]
Nibsбольше, чем ты можешь представить, обещаю, ты увидишь меня снова — в этом мире или в другом.
The ChiefДокажи, что ты сын Мэри — ты должен летать!
BlackbeardПервое правило — «Те, кто трудится усердно и с честным задором, будут вознаграждены призами, трофеями и сладостями!» Второе правило — «Те, кто ленится, кто увиливает от работы, познают всю тяжесть моего гневного осуждения.» Запомните это. Я не знаю жалости. Вторых шансов не бывает. Пощады не даю. Но не забывайте — берите от жизни столько весёлого и радостного, сколько сможете! Эй, ребятки, добро пожаловать в Нетландию!