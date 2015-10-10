«Пэн: Путешествие в Нетландию»: Рецензия Киноафиши

Бессмертный полк «Нетландия – Неман»

Новая версия приключений летающего мальчика, сделанная одним из самых модернистских современных британских режиссеров Джо Райтом, оказалась одной из самых тривиальных кинопостановок на заданную тему. Тривиальность эта касается не фабулы (уж здесь-то Райт и сценарист Джейсон Фукс расстарались на славу, скомпоновав картину из самой что ни на есть завиральной отсебятины), а киноязыка и устройства персонажей. От истории Джеймса Мэтью Барри и от оригинального Питера Пэна, названного в честь греческого Пана, рогато-козлоногого пастушеского бога плодородия, восходящего солнца и полдневного ужаса (недаром заглавный герой у Барри одет в платье из сухих листьев и прозрачной смолы и играет на свирели), – не осталось практически ничего. В отдающих карамелью и анилином, хотя и визуально богатых, декорациях картонные персонажи разыгрывают историю, состоящую из одних героических и мелодраматических штампов; шутки, акробатические трюки и пафосные фразы чередуются и дозируются в строго голливудской пропорции. Единственным живым существом здесь оказывается Хью Джекман в роли Черной Бороды, демонстрирующий неугасимое саркастическое обаяние злодейства; все остальные выглядят просто роботами, внятно произносящими заученный текст и варьирующими полтора предсказуемых выражения лица.

Заученный текст в большинстве случаев тоже не ахти. Есть, правда, один философический пассаж: «Реальность – зыбкое понятие». Есть один религиозный тезис: «Они думают, что ты мессия». Есть по-настоящему нетривиальный кадр про Нетландию: где толпа, выстроенная в стилистике и ландшафте четвертого «Безумного Макса» (с элементами мюзикла «Отверженные»), приветствует капитана Черная Борода, распевая нирвановскую Smells Like Teen Spirit, и все это предваряется кратким монологом о «новом обществе» и «стране великих возможностей» (явная авторская ирония в адрес Американской мечты). Есть, наконец, пара удачных шуток («Сми лучше прекратить говорить о себе в третьем лице, иначе Сми лишится лица»; еще – про положение в пищевой цепи). Возможно, не так уж и мало, но и не то чтобы очень много для 111-минутного фильма.

А дабы доказать собственную непреходящую креативность, Райт с Фуксом вводят в сюжет Вторую мировую войну, конфликт с продажными и свиноподобными приютскими монахинями, прячущими добро в тайнике, который открывается одним поворотом носа статуэтки Девы Марии (активисты оскорбленных чувств уже могут начинать писать петиции), битву летающего пиратского корабля с лондонскими истребителями, заканчивающуюся выходом в открытый космос, и разные иные эксцентричные детали. Впрочем, самой эксцентричной деталью стало не все вышеперечисленное, а тот факт, что Нетландию американские кинематографисты, ведомые британским режиссером, снимали во… Вьетнаме. Вьетнам как Neverland для Соединенных Штатов – это, пожалуй, даже уж слишком символично, особенно в фильме, заканчивающемся гуманитарной акцией по веселому усыновлению возносящегося в небо сиротского приюта.

Сергей Терновский