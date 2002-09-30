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Леви Миллер

Levi Miller
Леви Миллер
Леви Миллер Levi Miller
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Дата рождения
30 сентября 2002
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Личные связи
Льюис МакДугалл
Льюис МакДугалл
Друзья
Биография Леви Миллера

Содержание:
Леви Миллер – Фильмы
  - Леви Миллер – «Рыжий пес: Самый верный»
  - Леви Миллер – «Пэн: Путешествие в Нетландию»
  - Леви Миллер – «Излом Времени»
Леви Миллер – Личная жизнь

Леви Миллер родился 30 сентября 2002 года в Брисбене, Австралия. В 5 лет он сыграл Питера Пэна на сцене местного театра, за что был удостоен специальной награды.

Леви Миллер – Фильмы

Впервые появился на экране в мюзикле Гейла Эдвардса «В ритме сердца», после этого появился в эпизодической роли в австралийском сериале «Терра Нова». Эти небольшие работы позволили Миллеру получить роль Картера Гранта в сериале «Супергерл».

Леви Миллер – «Рыжий пес: Самый верный»

Семейный фильм Крива Стендерса 2016 года, сиквел картины 2011 года «Рыжий пес». Картина рассказывает о новых приключениях умной и преданной собаки, а так же откуда появился этот четвероногий герой, кто был его первым хозяином и как Рыжий стал скитальцем и в итоге получил свою кличку. История начинается, когда отец (Джейсон Айзекс) везёт сыновей в кино и видит тот самый австралийский фильм «Рыжий пёс», который производит на него неожиданно сильное впечатление. По возвращении домой он рассказывает сыну историю своего детства, в которой будучи одиноким ребёнком (Леви Миллер), он находит и теряет самого верного друга.

Леви Миллер – «Пэн: Путешествие в Нетландию»

Приключенческий семейный фильм Джо Райта 2015 года, основанный на знаменитом сюжете о мальчике Питере Пэне, который не хотел взрослеть. Начало событий разворачивается в Лондоне незадолго до начала Второй мировой войны, когда неизвестная женщина оставляет младенца на ступенях приюта для мальчиков. Позже 12-тилетний юноша по имени Питер (Леви Миллер) вместе со своими друзьями по приюту находят у своей воспитательницы, монахини Барнабас (Кети Берк), папки с документами на каждого воспитанника. В своей он видит записку от бросившей его матери: «Мы обязательно встретимся. В этом мире или другом». Вскоре мальчишек похищают пираты, с которыми Барнабас давно заключила сделку на поставку детей в качестве рабов на шахты пирата Черной Бороды (Хью Джекман). Детей везут на воздушном корабле в сказочную страну Нетландию, которая лежит вне пространства и времени. В шахте Питер встречает Джеймса Крюка (Гаррет Хедлунд) и случайно ввязывается в ссору между другими работниками, за что Черная Борода заставляет его пройтись по доске на пиратском корабле.

Леви Миллер – «Излом Времени»

Семейный фантастический фильм компании Disney 2018 года, который Ава ДюВерней сняла по сценарию Дженнифер Ли – автора кассового мультфильма «Холодное сердце». В центре событий юная Мег Мерфи (Сторм Рейд), отец которой исчезает во время одного из своих научных экспериментов. Девочка берет себе на подмогу младшего брата Чарльза (Дерис Маккейб), друга Кельвина (Леви Миллер) и нескольких одноклассников, и дети отправляются на поиски, не зная, что им предстоит путешествие по неведомым фантастическим мирам.

Леви Миллер – Личная жизнь

Миллер поддерживает дружеские отношения с партнером по фильму «Пэн: Путешествие в Нетландию» Льюисом Макдугаллом.

Интересные факты о Леви Миллере

Фильм «Излом Времени» снят по мотивам одноимённого романа Мадлен Л’Энгл 1962 года.

В отличие от своего приквела, фильм «Рыжий пес: Самый верный» не имеет ни исторической, ни литературной основы и базируется исключительно на оригинальном сценарии.

В поисках исполнителя главной роли в картине «Пэн: Путешествие в Нетландию» продюсеры просмотрели несколько тысяч мальчиков в Великобритании, США, Канаде и Австралии, прежде чем нашли Леви Миллера.

Фильмография Леви Миллера
Излом времени
Излом времени
приключения, семейный, фэнтези 2018, США
4.0
Джаспер Джонс
Джаспер Джонс
триллер, драма, детектив 2017, Австралия
6.0
Смотри по сторонам
Смотри по сторонам
ужасы, триллер 2016, США / Австралия
7.0
Пэн: Путешествие в Нетландию
Пэн: Путешествие в Нетландию
семейный, комедия, фэнтези, приключения 2015, США
6.0
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Кара Делевин, Леви Миллер и Суки Уотерхаус Леви Миллер Леви Миллер Леви Миллер
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Связи
Льюис МакДугалл
Льюис МакДугалл Lewis MacDougall
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