Эксперимент «Офис» 2, 2017

Карьера адвоката Дерека Чо складывалась удачно, но из-за подставы его увольняют. В это же время в здании конторы происходит вспышка вируса, вызывающего агрессию…
На человечество обрушился вирус ID7. Заражённые не могут себя контролировать. На 8 часов они оказываются во власти инстинктов: ярости, похоти, страха.
Дерек упорно работал, чтобы добиться высокого положения в крупной фирме. Босс его подставил и уволил с позором. Именно в этот момент в офис попадает вирус ID7. Прекрасный шанс оторваться и восстановить справедливость.