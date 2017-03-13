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Mayhem

Эксперимент «Офис» 2, 2017

2017 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Карьера адвоката Дерека Чо складывалась удачно, но из-за подставы его увольняют. В это же время в здании конторы происходит вспышка вируса, вызывающего агрессию…

  • На подготовку к съемкам ушло 5 недель.
  • Стивен Юн (Чо) первым прошел кастинг для фильма, Стивен Брэнд (босс Тауэрс) — последним.
  • Изначально музыку для ленты собирался написать Бэар МакКрири, но в итоге она была создана Стивом Муром.
  • Офисное здание, где проходил съемочный процесс, всего лишь трехэтажное. А офис Джона Тауэрса был последней площадкой, специально построенной для фильма.
  • Марк Фрост, сыгравший Эвана Найлза, проработал на съемках всего 2 дня.
  • Эпизод с Дереком в лифте, показывающий, как на него повлияла корпоративная культура, был отснят примерно за час.
  • Идея снять дебютную сцену в черно-белом варианте возникла в последнюю минуту.
  •  Двое сотрудников, занимающихся сексом на заднем плане, на самом деле делали это на съемочной площадке. Актер и актриса состояли в отношениях.
  • Разговора между Дереком и Мелани (Самары Уивинг) о группе Дэйва Мэтьюза не было в оригинальном сценарии.
  • На рубашке Мелани — логотип группы, играющей death metal, The Black Dahlia Murder, обложка ее альбома Nocturnal. Режиссер Джо Линч — поклонник тяжелого рока и часто использует его в своих работах.

На человечество обрушился вирус ID7. Заражённые не могут себя контролировать. На 8 часов они оказываются во власти инстинктов: ярости, похоти, страха.

Дерек упорно работал, чтобы добиться высокого положения в крупной фирме. Босс его подставил и уволил с позором. Именно в этот момент в офис попадает вирус ID7. Прекрасный шанс оторваться и восстановить справедливость.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 10 ноября 2017
Премьера в мире 13 марта 2017
Возраст 16+
Режиссер
Джо Линч
В ролях
Стивен Ян
Стивен Ян
Самара Уивинг
Самара Уивинг
Стивен Брэнд
Кэролайн Чикези
Керри Фокс
Керри Фокс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эксперимент «Офис» 2 2 постера
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Эксперимент «Офис» 2 смотреть онлайн

Эксперимент «Офис» 2
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Дерек Чо всего лишь хотел работать в крупной компании и постепенно продвигаться по карьерной лестнице, чтобы в конце концов оказаться однажды за столом с крупными шишками. Получив дело Рида, убившего под влиянием ID7, Дерек всеми правдами и неправдами вытаскивает подопечного, сумев доказать, что инфицированные штаммом просто-напросто не могут себя контролировать. Кто бы мог подумать, что вскоре Дерек сам ощутит на себе воздействие ID7, из-за чего на волю вырвутся все подавляемые им…
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17 января 2022 13:21
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