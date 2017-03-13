Эксперимент «Офис» 2, 2017

Наша рецензия

Дерек Чо всего лишь хотел работать в крупной компании и постепенно продвигаться по карьерной лестнице, чтобы в конце концов оказаться однажды за столом с крупными шишками. Получив дело Рида, убившего под влиянием ID7, Дерек всеми правдами и неправдами вытаскивает подопечного, сумев доказать, что инфицированные штаммом просто-напросто не могут себя контролировать. Кто бы мог подумать, что вскоре Дерек сам ощутит на себе воздействие ID7, из-за чего на волю вырвутся все подавляемые им…