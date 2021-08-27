Это всё он, 2021

Фильм является современным изложением истории из фильма «Это все она».

Актеры Рэйчел Ли Кук и Мэттью Лиллард появляются как в этом ремейке, так и в оригинальном фильме «Это все она».

Центр для тестирования Covid-19 на станции Union Station в центре Лос-Анджелеса был закрыт 1 декабря 2020 года, чтобы в фильме могли использовать культовый терминал в качестве локации. Однако данное решение подверглось критике и вызвало диссонанс в СМИ, из-за чего было принято решение вернуть центр на место, и он продолжал свою деятельность и во время съемок.

Адам Шенкман выступает продюсером этого фильма вместе со своей сестрой Дженнифер Гибгот.

Актер Фредди Принц-младший никак не комментировал новости о ремейке и свое возможное участие в нем.

Это второе по счету сотрудничество между актерами Пейтоном Мейером и Тэннером Бьюкененом после их совместного проекта на канале Disney.

В сентябре 2020 года кинокомпания Miramax анонсировала ремейк фильма 1999 года «Это все она». Картину было решено назвать «Это все он», а в качестве режиссера был выбран Марк Уотерс. Изменения претерпела и сама история: персонажа Фредди Принца-младшего переписали под Эддисон Рэй, а персонажа Рэйчел Ли Кук – под Тэннера Бьюкенена. Примерно в это же время стало известно, что сценаристом выступит Р. Ли Флеминг-младший, а главную роль исполнит актриса Эддисон Рэй.

В декабре 2020 года к актерскому составу присоединилась Рэйчел Ли Кук, чтобы изобразить мать персонажа Эддисон Рэй. Создатели фильма подтвердили, что ее новая героиня никак не связана с ее персонажем из предыдущего фильма.