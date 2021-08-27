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Это всё он Это всё он
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He's All That

Это всё он, 2021

2021 / США
4.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пэджет Сойер (Эддисон Рэй) – успешный блогер, за жизнью которой следит огромное количество людей. Вся ее жизнь идет по безупречному плану: идеальная внешность, верные соратницы и красавчик парень. Правда, вскоре выясняется, что ее парень изменял ей в гримерке. Готовясь к съемкам клипа, Пэджет организует прямой эфир для своих подписчиков. В надежде сделать сюрприз для своего парня она находит его в объятьях статистки. Момент, когда Пэджет застукала его с другой, оказывается снят на камеру, и вся драма в прямом эфире транслируется тысячам ее фанатов. С кем ей теперь идти на выпускной вечер?

Девушка быстро понимает, что ей нужно вернуть былую популярность, и поможет ей в этом новый парень, которого она «слепит» сама. Одна из ее подруг предлагает Пэджет не просто взять очередного красавчика и сделать его звездой, а усложнить задачу и повысить ставки. Девушка принимает вызов и в качестве своей цели выбирает Кэмерона Квеллера (Тэннер Бьюкенен). Парень, работающий на лошадиной ферме, является, пожалуй, наименее популярным мальчиком в их школе. Однако Пэджет уверена, что даже из него она сможет сделать настоящего короля выпускного бала. Преображение идет полным ходом, и вот уже вместо стеснительного парня-неудачника на вечеринку приходит обаятельный молодой человек в костюме с иголочки. Пэджет счастлива и даже не замечает, что ее попытка отомстить бывшему парню быстро перерастает в нечто большее. План сделать из Кэмерона идеального парня терпит неудачу по одной простой причине: Пэджет начинает в него влюбляться.

Фильм является современным изложением истории из фильма «Это все она».

Актеры Рэйчел Ли Кук и Мэттью Лиллард появляются как в этом ремейке, так и в оригинальном фильме «Это все она».

Центр для тестирования Covid-19 на станции Union Station в центре Лос-Анджелеса был закрыт 1 декабря 2020 года, чтобы в фильме могли использовать культовый терминал в качестве локации. Однако данное решение подверглось критике и вызвало диссонанс в СМИ, из-за чего было принято решение вернуть центр на место, и он продолжал свою деятельность и во время съемок.

Адам Шенкман выступает продюсером этого фильма вместе со своей сестрой Дженнифер Гибгот.

Актер Фредди Принц-младший никак не комментировал новости о ремейке и свое возможное участие в нем.

Это второе по счету сотрудничество между актерами Пейтоном Мейером и Тэннером Бьюкененом после их совместного проекта на канале Disney.

В сентябре 2020 года кинокомпания Miramax анонсировала ремейк фильма 1999 года «Это все она». Картину было решено назвать «Это все он», а в качестве режиссера был выбран Марк Уотерс. Изменения претерпела и сама история: персонажа Фредди Принца-младшего переписали под Эддисон Рэй, а персонажа Рэйчел Ли Кук – под Тэннера Бьюкенена. Примерно в это же время стало известно, что сценаристом выступит Р. Ли Флеминг-младший, а главную роль исполнит актриса Эддисон Рэй. 

В декабре 2020 года к актерскому составу присоединилась Рэйчел Ли Кук, чтобы изобразить мать персонажа Эддисон Рэй. Создатели фильма подтвердили, что ее новая героиня никак не связана с ее персонажем из предыдущего фильма. 

Новый взгляд на оригинальный сюжет классического подросткового фильма «Это всё она» 1999 года. В современной трактовке популярная героиня собирается превратить главного неудачника школы в короля выпускного бала.

4.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 27 августа 2021
Премьера в мире 27 августа 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Марк Уотерс
Марк Уотерс
В ролях
Рэйчел Ли Кук
Рэйчел Ли Кук
Tanner Buchanan
Мэдисон Петтис
Пейтон Мейер
Пейтон Мейер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Это всё он 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Комедийная мелодрама «Это все он» получила «гнилой» рейтинг на Rotten Tomatoes Оригинальный фильм тоже не пользовался популярностью у критиков. 
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31 августа 2021 15:09
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