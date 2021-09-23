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Кевин Поллак
Кевин Поллак
Kevin Pollak
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Кевин Поллак
Kevin Pollak
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Дата рождения
30 октября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рост
165 см
Биография Кевина Поллака
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Фильмография Кевина Поллака
Боец без правил
драма
2021, США
6.0
Последний урок
драма
2019, США
6.0
Как не стать президентом
биография, драма
2018, США
6.0
Состояние рассудка
драма
2017, США
5.0
Поздний цветок
комедия, мелодрама, драма
2016, США
5.0
Специальные корреспонденты
комедия
2016, США
5.0
Северное сияние
комедия, криминал, драма
2015, Канада
5.0
Макс Роуз
драма
2013, США
6.0
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23 сентября 2021 13:27
Актерский состав «Американской истории преступлений: Импичмент» пополнился несколькими исполнителями
К проекту примкнули Мира Сорвино, звезда «Богемской рапсодии» и другие.
Написать
17 августа 2021 12:32
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