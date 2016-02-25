«Боги Египта»: Рецензия Киноафиши

Боги хромакея

Давным-давно величественные боги жили бок о бок с египтянами, а страной правил могучий Осирис. Но эпоха славного государя подошла к концу, и поэтому царский трон готовится занять его наследник Гор. Во время коронации на площади собираются тысячи зрителей, включая людей и богов. Однако ей так и не суждено состояться, потому что внезапно появляется коварный Сет и убивает своего брата Осириса, тем самым узурпировав трон. Вместе с этим он вырывает глаза Гору, после чего тот отправляется в изгнание. Отныне начинаются тяжёлые времена для жителей Египта, большинство из которых стали рабами. Среди них молодой воришка по имени Бек, которого судьба навсегда разлучила с любимой девушкой, и теперь он готов пойти на что угодно, чтобы вернуть её. Даже если ради этого придётся вломиться в хранилище Сета, выкрасть оттуда чужой глаз и молить одержимого жаждой мести Гора о помощи. Так начинается совместное приключение маленького человека и бога, сулящее вам два долгих часа зеваний, недоумения и полной остановки мозговой активности.

Кадр из фильма «Боги Египта»

Алекса Пройаса можно бесконечно расхваливать за «Ворона» и ровно столько же порицать за историю о египетских богах. Как известно, режиссёр не снимал ничего на протяжении семи лет, что явно не пошло на пользу его творчеству. К работе над сценарием были привлечены Берк Шарплесс и Мэтт Сазама, до этого в тандеме создавшие самые что ни на есть проходные фильмы «Дракула» и «Последний охотник на ведьм». Берегитесь фанаты «Флэша Гордона», ведь именно эти ребята займутся написанием сюжета для ремейка. Что же касается поклонников египетской мифологии, то картина Пройаса будет приходить к вам в самых страшных кошмарах и нещадно терзать сознание. И даже тем, кто в ней не особо просвещён, сумеет надавать под дых. Раскрытие столь интересных персонажей оказалось непосильной задачей для сценаристов, которые решили обойтись лишь их сведением к общему знаменателю. Боги тут выглядят, словно Гэндальф на фоне гномов и хоббитов, а в их жилах течёт не кровь, а настоящее золото.

Кадр из фильма «Боги Египта»

Во время кастинга произошла подтасовка ролей, и в итоге Вальдау из цареубийцы перевоплотился в сына жертвы точно такого же преступления. А совершил его никто иной, как справедливый и отважный царь Леонид, правда на этот раз представший в образе тирана, но костюмчик из «300 спартанцев» по-прежнему сидит. К слову, одеяния героев смущают в творении Пройаса в первую очередь. То, что задумывалось, как показатель роскоши и благополучия, больше напоминает рыночный ширпотреб с кучей блестяшек и чешуек. А женские платья состоят исключительно из глубоких декольте, на чём и заканчивается роль прекрасного пола в происходящем. Есть ещё Бек в исполнении Брентона Туэйтса, который во всей этой компании, пожалуй, самый убедительный, ведь более беспроигрышной мотивации, чем любовь, ещё пока не придумали.

Кадр со съёмок фильма «Боги Египта»

Следом за нелепо смотрящимися актёрами и причудливыми облачениями недоумение вызывает само экранное действо, близкое по духу к абсурдной комедии, но вот только шутки в ней отсутствуют. Ну а довершает ощущение нелепо разыгранной и низкопробной постановки количество хромакея на квадратный метр в кадре. Хотя факт путешествия в Австралию так и остаётся фактом, возникает чувство, что съёмочная группа ездила туда совсем не для того, чтобы снимать фильм. Сбивает с толку также заявление, что спецэффектами в картинах «Боги Египта» и «Безумный Макс: Дорога ярости» руководил один и тот же человек, потому что их сравнение было бы большим неуважением по отношению к творению Джорджа Миллера. Сцены боя по реалистичности не уходят дальше компьютерных игр, а уж если брать внешний облик таких мифических существ, как, например, Сфинкс, то возникает вполне справедливый вопрос, куда был потрачен столь впечатляющий бюджет. Если вы вдруг захотите дать серому веществу немного расслабиться, и качество для вас не является критерием выбора, то можете смело отправляться в пестрящий недочётами Древний Египет Пройаса. А вот всем остальным доктор такое точно не прописывал.

В российском прокате с 25 февраля 2016 года.

Расписание и покупка билетов на фильм «Боги Египта»

Кадр из фильма «Боги Египта»

Трошина Олеся