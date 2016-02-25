Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Боги Египта»: Рецензия Киноафиши

«Боги Египта»: Рецензия Киноафиши

25 февраля 2016 00:00
«Боги Египта»: Рецензия Киноафиши

Боги хромакея

Давным-давно величественные боги жили бок о бок с египтянами, а страной правил могучий Осирис. Но эпоха славного государя подошла к концу, и поэтому царский трон готовится занять его наследник Гор. Во время коронации на площади собираются тысячи зрителей, включая людей и богов. Однако ей так и не суждено состояться, потому что внезапно появляется коварный Сет и убивает своего брата Осириса, тем самым узурпировав трон. Вместе с этим он вырывает глаза Гору, после чего тот отправляется в изгнание. Отныне начинаются тяжёлые времена для жителей Египта, большинство из которых стали рабами. Среди них молодой воришка по имени Бек, которого судьба навсегда разлучила с любимой девушкой, и теперь он готов пойти на что угодно, чтобы вернуть её. Даже если ради этого придётся вломиться в хранилище Сета, выкрасть оттуда чужой глаз и молить одержимого жаждой мести Гора о помощи. Так начинается совместное приключение маленького человека и бога, сулящее вам два долгих часа зеваний, недоумения и полной остановки мозговой активности.

«Боги Египта»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Боги Египта»

Алекса Пройаса можно бесконечно расхваливать за «Ворона» и ровно столько же порицать за историю о египетских богах. Как известно, режиссёр не снимал ничего на протяжении семи лет, что явно не пошло на пользу его творчеству. К работе над сценарием были привлечены Берк Шарплесс и Мэтт Сазама, до этого в тандеме создавшие самые что ни на есть проходные фильмы «Дракула» и «Последний охотник на ведьм». Берегитесь фанаты «Флэша Гордона», ведь именно эти ребята займутся написанием сюжета для ремейка. Что же касается поклонников египетской мифологии, то картина Пройаса будет приходить к вам в самых страшных кошмарах и нещадно терзать сознание. И даже тем, кто в ней не особо просвещён, сумеет надавать под дых. Раскрытие столь интересных персонажей оказалось непосильной задачей для сценаристов, которые решили обойтись лишь их сведением к общему знаменателю. Боги тут выглядят, словно Гэндальф на фоне гномов и хоббитов, а в их жилах течёт не кровь, а настоящее золото.

«Боги Египта»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Боги Египта»

Во время кастинга произошла подтасовка ролей, и в итоге Вальдау из цареубийцы перевоплотился в сына жертвы точно такого же преступления. А совершил его никто иной, как справедливый и отважный царь Леонид, правда на этот раз представший в образе тирана, но костюмчик из «300 спартанцев» по-прежнему сидит. К слову, одеяния героев смущают в творении Пройаса в первую очередь. То, что задумывалось, как показатель роскоши и благополучия, больше напоминает рыночный ширпотреб с кучей блестяшек и чешуек. А женские платья состоят исключительно из глубоких декольте, на чём и заканчивается роль прекрасного пола в происходящем. Есть ещё Бек в исполнении Брентона Туэйтса, который во всей этой компании, пожалуй, самый убедительный, ведь более беспроигрышной мотивации, чем любовь, ещё пока не придумали.

«Боги Египта»: Рецензия Киноафиши

Кадр со съёмок фильма «Боги Египта»

Следом за нелепо смотрящимися актёрами и причудливыми облачениями недоумение вызывает само экранное действо, близкое по духу к абсурдной комедии, но вот только шутки в ней отсутствуют. Ну а довершает ощущение нелепо разыгранной и низкопробной постановки количество хромакея на квадратный метр в кадре. Хотя факт путешествия в Австралию так и остаётся фактом, возникает чувство, что съёмочная группа ездила туда совсем не для того, чтобы снимать фильм. Сбивает с толку также заявление, что спецэффектами в картинах «Боги Египта» и «Безумный Макс: Дорога ярости» руководил один и тот же человек, потому что их сравнение было бы большим неуважением по отношению к творению Джорджа Миллера. Сцены боя по реалистичности не уходят дальше компьютерных игр, а уж если брать внешний облик таких мифических существ, как, например, Сфинкс, то возникает вполне справедливый вопрос, куда был потрачен столь впечатляющий бюджет. Если вы вдруг захотите дать серому веществу немного расслабиться, и качество для вас не является критерием выбора, то можете смело отправляться в пестрящий недочётами Древний Египет Пройаса. А вот всем остальным доктор такое точно не прописывал.

В российском прокате с 25 февраля 2016 года.

Расписание и покупка билетов на фильм «Боги Египта»

«Боги Египта»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Боги Египта»

Трошина Олеся

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина