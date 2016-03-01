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Алекс Пройас
Алекс Пройас
Alex Proyas
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Алекс Пройас
Alex Proyas
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Дата рождения
23 сентября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Алекс Пройас
Родился 23 сентября 1963 года. Египет. Режиcсер, сценарист, продюсер.
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Фильмография Алекс Пройас
Боги Египта
приключения, фэнтези
2016, США
7.0
Знамение
мистика, триллер, драма
2009, США
7.0
Я, робот
фантастика, приключения, триллер
2004, США
8.0
Неудачники
драма, комедия, мюзикл
2002, Австралия
5.0
Темный город
криминал, триллер, фантастика
1998, США / Австралия
8.0
Ворон
ужасы, триллер, мелодрама, фэнтези, боевик
1994, США
7.0
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Режиссер «Богов Египта» назвал кинокритиков «идиотами»
Едва вышедший в прокат фильм «Боги Египта» с Джерардом Батлером и Николаем Костер-Вальдау провалился с оглушительным грохотом, заработав всего 14 миллионов долларов при бюджете в 140 миллионов.
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1 марта 2016 00:00
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