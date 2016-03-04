Боги хромакея Давным-давно величественные боги жили бок о бок с египтянами, а страной правил могучий Осирис. Но эпоха славного государя подошла к концу, и поэтому царский трон готовится занять его наследник Гор. Во время коронации на площади собираются тысячи зрителей, включая людей и богов. Однако ей так и не суждено состояться, потому что внезапно появляется коварный Сет и убивает своего брата Осириса, тем самым узурпировав трон. Вместе с этим он вырывает глаза Гору, после чего тот…
Признаюсь сразу, затея не увенчалась успехом. Хотя Пройас не только с какой-то запредельной щедростью наполнил свой фильм всеми жанровыми атрибутами приключенческого и фантастического кино, но и призвал на берега Нила вмиг узнаваемых актеров. Роли египетских богов примерили на себя такие уважаемые лицедеи, как Батлер, Раш и Костер-Вальдау, он же Цареубийца Джейме Ланнистер. Главного придворного архитектора сыграл прекрасный английский актер Руфус Сьюэлл, а молодых смертных пышущие неукротимым задором австралийцы Брентон Туэйтс и Кортни Итон. Последние пока не столь известны в широких кругах почтенной публики, но в скором времени ситуация непременно изменится, если судить по тем талантам и формам, коими их наградила природа. К сожалению, обилие отсылок к "Мумии" Соммерса и даже некоторые параллели с "Тором" Браны, все равно не тянут на статус чего-то значимого, либо занимательного. За исключением разве что разницы в росте между людьми и богами. Здесь мастера над визуальными эффектами поработали на славу. В остальном же работа Пройаса напоминает беспорядочное нагромождение тяжеловесных излишеств.
Продюсеры крупных киностудий, а вслед за ними и прокатчики готовят зрителя к сезону искрометных блокбастеров. А фильм Алекса Пройаса оказался первой ласточкой в надвигающейся череде картин развлекательного, и только развлекательного характера. Следом за "Богами Египта" нас с нетерпением будут ожидать и супергерои от Marvel и DC Comics, и черепашки-ниндзя, и Тарзан, приемыш обезьян. Главные блюда весенне-летнего стола. А пока нам предложили всего лишь закуску. Которую только особо голодные потребители съедают без остатка.
Оценка 6/10
А так фильм интересный, красочный. Ещё Ра насмешил, старик на орбите... Солнце на цепочке тащит, Земля прямоугольник.. Мега пушку отобрали и кинули его в свободный полёт)) Ра это солнечный диск у египтян, а не бог) Концовка очень похожа на концовку Гнев Титанов, что указывает на скудоумие голливуда. Мифология в фильме не соблюдена, за весь фильм не увидел ни одного египтянина. А одежда, люди и декорации подходят для компьютерной игры, но не древнего Египта. Для детей подойдёт,но для людей, любящих Египет, не особо. В Мумии и то больше Египта, чем здесь. Вообще странно, что все фильмы про Египет снимает одна страна - США. У неё что, одноимённые права на это? Хоть бы раз Россия сняла фильм про фараонов или богов Египта, приключенческий. Тем более Египет жил последние десятилетия только за счёт наших туристов, а кино снять ни разу не позвали. ✊ ✊
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