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Боги хромакея Давным-давно величественные боги жили бок о бок с египтянами, а страной правил могучий Осирис. Но эпоха славного государя подошла к концу, и поэтому царский трон готовится занять его наследник Гор. Во время коронации на площади собираются тысячи зрителей, включая людей и богов. Однако ей так и не суждено состояться, потому что внезапно появляется коварный Сет и убивает своего брата Осириса, тем самым узурпировав трон. Вместе с этим он вырывает глаза Гору, после чего тот…