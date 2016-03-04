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Боги Египта Боги Египта
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Gods of Egypt Боги Египта 2016 / США
7.0 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Боги Египта»

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Боги хромакея Давным-давно величественные боги жили бок о бок с египтянами, а страной правил могучий Осирис. Но эпоха славного государя подошла к концу, и поэтому царский трон готовится занять его наследник Гор. Во время коронации на площади собираются тысячи зрителей, включая людей и богов. Однако ей так и не суждено состояться, потому что внезапно появляется коварный Сет и убивает своего брата Осириса, тем самым узурпировав трон. Вместе с этим он вырывает глаза Гору, после чего тот…

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serjig78 4 марта 2016, 23:10
Оценка
У кого есть учащийся ребенок, тот с легкостью разделит со мной следующее любопытное наблюдение. В том редком случае, если чадо решается показать тебе свою домашнюю работу, а выполнена она, мягко говоря, спустя рукава, то зачастую ты, глядя на печальный результат его полуторачасовых трудов, где-то на периферии своего сознания ловишь одну-единственную конструктивную мысль. Пусть это покажется невозможным, но нужно найти в представленной работе хоть что-то, за что можно было бы похвалить ребенка. Удачно выбранный цвет ручки, ставший вдруг аккуратным почерк, причем совершенно неожиданно, или, просто, отсутствие клякс на бумаге. Любую позитивную мелочь, которая вдохновит юного покорителя учебы на дальнейшие свершения и окончательно не отвратит его от трудоемкого дела. Итак, точно такая же мысль появилась у меня на выходе из кинозала. Смогу ли я отыскать в только что увиденном сплошном спецэффекте хотя бы намек на хороший плод творческого процесса? Пусть это детище и не моего ребенка, а австралийца греческого происхождения Алекса Пройаса. Вернувшегося в режиссерское кресло по окончании семилетнего молчания.

Признаюсь сразу, затея не увенчалась успехом. Хотя Пройас не только с какой-то запредельной щедростью наполнил свой фильм всеми жанровыми атрибутами приключенческого и фантастического кино, но и призвал на берега Нила вмиг узнаваемых актеров. Роли египетских богов примерили на себя такие уважаемые лицедеи, как Батлер, Раш и Костер-Вальдау, он же Цареубийца Джейме Ланнистер. Главного придворного архитектора сыграл прекрасный английский актер Руфус Сьюэлл, а молодых смертных пышущие неукротимым задором австралийцы Брентон Туэйтс и Кортни Итон. Последние пока не столь известны в широких кругах почтенной публики, но в скором времени ситуация непременно изменится, если судить по тем талантам и формам, коими их наградила природа. К сожалению, обилие отсылок к "Мумии" Соммерса и даже некоторые параллели с "Тором" Браны, все равно не тянут на статус чего-то значимого, либо занимательного. За исключением разве что разницы в росте между людьми и богами. Здесь мастера над визуальными эффектами поработали на славу. В остальном же работа Пройаса напоминает беспорядочное нагромождение тяжеловесных излишеств.

Продюсеры крупных киностудий, а вслед за ними и прокатчики готовят зрителя к сезону искрометных блокбастеров. А фильм Алекса Пройаса оказался первой ласточкой в надвигающейся череде картин развлекательного, и только развлекательного характера. Следом за "Богами Египта" нас с нетерпением будут ожидать и супергерои от Marvel и DC Comics, и черепашки-ниндзя, и Тарзан, приемыш обезьян. Главные блюда весенне-летнего стола. А пока нам предложили всего лишь закуску. Которую только особо голодные потребители съедают без остатка.



Оценка 6/10
4 марта 2016, 23:10 Ответить
SEXMONACH 4 марта 2016, 23:10
Неплохое кинцо на один раз, не без штампов конечно.
4 марта 2016, 23:10 Ответить
vip007 4 марта 2016, 23:10
Затянут. Сюжет высосан из пальца. Поспал в середине фильма, проснулся продолжил смотреть без потерь для понимания сюжетной линии. Короче фильм на один раз для подростков. Дома бы смотрел только с перемоткой.При этом понимание, что денег в фильм вбухали есть, просто как то бестолково. Тоже думал как предыдущий автор, чего же хорошего можно сказать при выходе из зала. Потом понял.. Силиконовая грудь всех героинь, в этом авторы постарались ...!!!
4 марта 2016, 23:10 Ответить
ytro 7 марта 2016, 02:50
Хороший фильм, только неприятно удивил негр в роли бога мудрости Тота, потому что сами американцы доказали, что у негров самый низкий уровень IQ на планете. Они были рабами в Египте, но из за чёрного президента этих рабов теперь суют во все фильмы США, и унижают белых людей. Как Звёздные войны испортили обезьяной, так и сюда запихнули шимпанзе с мозгами из светодиодиков... Негров навалом в фильме, достало на этих гуталиновых обезьян смотреть. Расовая война Африки против белых людей даёт о себе знать.



А так фильм интересный, красочный. Ещё Ра насмешил, старик на орбите... Солнце на цепочке тащит, Земля прямоугольник.. Мега пушку отобрали и кинули его в свободный полёт)) Ра это солнечный диск у египтян, а не бог) Концовка очень похожа на концовку Гнев Титанов, что указывает на скудоумие голливуда. Мифология в фильме не соблюдена, за весь фильм не увидел ни одного египтянина. А одежда, люди и декорации подходят для компьютерной игры, но не древнего Египта. Для детей подойдёт,но для людей, любящих Египет, не особо. В Мумии и то больше Египта, чем здесь. Вообще странно, что все фильмы про Египет снимает одна страна - США. У неё что, одноимённые права на это? Хоть бы раз Россия сняла фильм про фараонов или богов Египта, приключенческий. Тем более Египет жил последние десятилетия только за счёт наших туристов, а кино снять ни разу не позвали. ✊ ✊
7 марта 2016, 02:50 Ответить
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