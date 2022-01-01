Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Боги Египта Боги Египта
Киноафиша Фильмы Боги Египта Боги Египта, 2016: актеры и роли
Gods of Egypt Боги Египта 2016 / США
7.0 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Боги Египта, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алекс Пройас Алекс Пройас Alex Proyas
В ролях
Кортни Итон Кортни Итон Courtney Eaton Джерард Батлер Джерард Батлер Gerard Butler Николай Костер-Вальдау Николай Костер-Вальдау Nikolaj Coster-Waldau Руфус Сьюэлл Руфус Сьюэлл Rufus Sewell Джеффри Раш Джеффри Раш Geoffrey Rush Элоди Юнг Элоди Юнг Elodie Yung Брентон Туэйтс Брентон Туэйтс Brenton Thwaites Эбби Ли Эбби Ли Abbey Lee Чедвик Боузман Чедвик Боузман Chadwick Boseman Брюс Спенс Брюс Спенс Bruce Spence
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Приложение киноафиши