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Лесли Хоуп
Лесли Хоуп
Leslie Hope
О персоне
Фильмография
Лесли Хоуп
Leslie Hope
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Дата рождения
6 мая 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Галифакс, Новая Шотландия, Канада
Рост
171 см
Биография Лесли Хоуп
Родилась 6 мая 1965 года. Галифакс, Новая Шотландия, Канада.
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Фильмография Лесли Хоуп
Джесси Cтоун: Тайны Парадайза
криминал, драма
2015, США / Канада
7.0
Никогда не сдавайся
боевик
2008, США
7.0
Стрекоза
триллер
2002, США / Германия
8.0
Доппельгангер
ужасы, триллер
1993, США
5.0
Мужчины за работой
комедия, боевик, криминал, триллер
1990, США
6.0
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