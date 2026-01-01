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Лесли Хоуп
Leslie Hope
Киноафиша
Персоны
Лесли Хоуп
Лесли Хоуп
Leslie Hope
Дата рождения
6 мая 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Галифакс, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Биография Лесли Хоуп
Родилась 6 мая 1965 года. Галифакс, Новая Шотландия, Канада.
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Популярные фильмы
8.3
Расследования Мердока
(2008)
8.2
Маленький огонек
(2023)
8.1
Форс-мажоры
(2011)
Фильмография Лесли Хоуп
6.9
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триллер
2025, США
6.7
Убийство в маленьком городке
драма, криминал
2024, Канада/США
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драма, мини-сериал
2023, США
5.7
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2022, Канада/США
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2022, США
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
8
Мэр Кингстауна
драма, триллер, криминал
2021, США/Канада
7.6
Закон и порядок: Организованная преступность
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2021, США
6.8
Морская полиция: Гавайи
драма, боевик, криминал
2021, США
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