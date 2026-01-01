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Лесли Хоуп
Лесли Хоуп Leslie Hope
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Лесли Хоуп

Leslie Hope

Дата рождения
6 мая 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Галифакс, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Биография Лесли Хоуп

Родилась 6 мая 1965 года. Галифакс, Новая Шотландия, Канада.

Популярные фильмы

Расследования Мердока 8.3
Расследования Мердока (2008)
Маленький огонек 8.2
Маленький огонек (2023)
Форс-мажоры 8.1
Форс-мажоры (2011)

Фильмография Лесли Хоуп

Лучшая сестра 6.9
Лучшая сестра
триллер 2025, США
Убийство в маленьком городке 6.7
Убийство в маленьком городке
драма, криминал 2024, Канада/США
Маленький огонек 8.2
Маленький огонек
драма, мини-сериал 2023, США
Дьявол в Огайо 5.7
Дьявол в Огайо
драма, триллер, детектив, ужасы, мини-сериал 2022, Канада/США
Звездный путь: Странные новые миры 8.1
Звездный путь: Странные новые миры
боевик, приключения, фантастика 2022, США
Мэр Кингстауна 8
Мэр Кингстауна
драма, триллер, криминал 2021, США/Канада
Закон и порядок: Организованная преступность 7.6
Закон и порядок: Организованная преступность
драма, криминал 2021, США
Морская полиция: Гавайи 6.8
Морская полиция: Гавайи
драма, боевик, криминал 2021, США
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