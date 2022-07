1 Edith's Theme Fernando Velázquez 1:57

2 My Mother's Funeral Fernando Velázquez 0:51

3 Buffalo Fernando Velázquez 2:09

4 After the Ghost Fernando Velázquez 0:37

5 Soft Hands Fernando Velázquez 0:46

6 McMichael Fernando Velázquez 1:05

7 Valse sur une berceuse anglaise Fernando Velázquez 1:19

8 Ghost I Fernando Velázquez 1:42

9 I Desperately Need Your Help Fernando Velázquez 0:55

10 The Butterfly Fernando Velázquez 0:52

11 Optician Fernando Velázquez 1:27

12 Return to Your Ghost Fernando Velázquez 3:56

13 Allerdale Hall Fernando Velázquez 6:19

14 The House Fernando Velázquez 1:48

15 What Was That Fernando Velázquez 0:42

16 Lullaby Variation Fernando Velázquez 1:41

17 The Book Fernando Velázquez 0:54

18 The Attic Fernando Velázquez 1:47

19 Ghost II Fernando Velázquez 0:51

20 Crimson Peak Fernando Velázquez 0:55

21 Ghost III Fernando Velázquez 1:43

22 I Have to Get Away from Here Fernando Velázquez 1:22

23 Letter from Italy Fernando Velázquez 0:38

24 I'm Here Fernando Velázquez 3:03

25 The Machine / The Box Fernando Velázquez 1:29

26 Bubbling Up Fernando Velázquez 0:23

27 Key's Chase Fernando Velázquez 0:57

28 You Didn't Drink Your Tea Fernando Velázquez 0:58

29 The Gramophone Fernando Velázquez 3:05

30 You Are Awake Fernando Velázquez 1:41

31 Let Me Help You Fernando Velázquez 0:54

32 We Stay Together Fernando Velázquez 1:15

33 I Know Who You Are Fernando Velázquez 8:15

34 Lucille & Showdown Fernando Velázquez 10:47

35 Finale Fernando Velázquez 1:52