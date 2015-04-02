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Багровый пик Багровый пик
Киноафиша Фильмы Багровый пик Отзывы о фильме «Багровый пик»
Crimson Peak Багровый пик 2015 / США
7.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Багровый пик»

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Наша рецензия

Багрово-развлекательный комплекс «Пик» Новый фильм Гильермо дель Торо обнаруживает в себе сразу две неожиданности. Первая неожиданность заключается в том, что от камерной готической драмы дель Торо ждешь некой кинофрески в духе его же выдающихся испаноязычных картин, а получаешь на экране один бесконечный набор штампов, с каждым кадром приобретающий всё более и более комедийную окраску. Довольно комична, собственно, уже самая первая фраза, произносимая – в 2015 году, после выхода нескольких…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51


жду.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
бзззз 11 октября 2015, 23:34
Пропустят ли на фильм если мне 16? иду с девушкой
11 октября 2015, 23:34 Ответить
Евгений 15 октября 2015, 22:25
Ответ на сообщение lagexap от 15/10/2015 - 01:28:13


Удалите этого дауна с его ссылками.
15 октября 2015, 22:25 Ответить
Alessia 18 октября 2015, 00:52
Мерзкий фильм. А главное с самого начала понятен сюжет. Нет никакой загадки, одни сплошные кровавые убийства. Этот фильм вовсе не о призраках, а об алчных и подлых живых людях.
18 октября 2015, 00:52 Ответить
Вячеслав Приображенский 21 октября 2015, 03:16
Я считаю, что подобный уровень жестокости не следует транслировать для широкой аудитории. Гильермо дель Торо в своих фильмах часто переходит некую грань, перед которой порядочный человек обязан останавливаться. Невозможно так смаковать тему насилие - Это выглядит как глумление над человеческой жизнью. Глубокомысленные сентенции произнесённые от имени автора в финале картины фальшивы на фоне всей той мерзости, которую во всех красках вывалил на экран режиссёр.

Впечатлительным людям не советую ходить на просмотр.

А актёрам мне кажется должно быть "в падлу" сниматься в таких картинах. Когда нибудь это дерь..мо к ним вернётся.

21 октября 2015, 03:16 Ответить
Дмитрий 25 октября 2015, 22:51
Две трети фильм еще как-то держался, за счет некого с позволения сказать "окологотического" антуража, ну а под конец фильм выдохся, примерно как открытое теплое шампанское купленное в "матушке европе" евро так за 20.

А вообще товарищ дель Торо, как-то уж совсем стал предсказуем.
25 октября 2015, 22:51 Ответить
Bbbugl 26 октября 2015, 23:41
Оценка
Зловещий антураж удался.Но вот когда в финале герои начали друг друга лупить по голове лопатами,пришла мысль,что дель Торо несколько выдохся
26 октября 2015, 23:41 Ответить
Андрей Александров 24 ноября 2015, 00:38
авно
24 ноября 2015, 00:38 Ответить
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