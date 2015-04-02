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Багрово-развлекательный комплекс «Пик» Новый фильм Гильермо дель Торо обнаруживает в себе сразу две неожиданности. Первая неожиданность заключается в том, что от камерной готической драмы дель Торо ждешь некой кинофрески в духе его же выдающихся испаноязычных картин, а получаешь на экране один бесконечный набор штампов, с каждым кадром приобретающий всё более и более комедийную окраску. Довольно комична, собственно, уже самая первая фраза, произносимая – в 2015 году, после выхода нескольких…