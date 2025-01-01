Это по-детски сентиментально. Те страдания, о которых ты говоришь с такой искренностью, боль, утрата. Ты явно этого не пережила. На самом деле ты знаешь лишь то, что рассказывают другие писатели.

Ты упорно описываешь муки любви, хотя понятия о них не имеешь. Я ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛ! О чём ты мечтаешь? О добром человеке? О чистой душе, чтобы её спасти? О совершенстве? Совершенству в любви не место, Эдит. Советую поскорее вернуться к своим призракам и фантазиям, чем скорее, тем лучше. Ты слишком мало знаешь о человеческом сердце, о любви и о боли, что с ней связана. Ты всего лишь ИЗБАЛОВАННЫЙ РЕБЁНОК!