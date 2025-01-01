Lucille SharpeНо ужас... Ужас был ради любви. То, что мы делаем из-за любви, — это уродливо, безумно, потливо и полно сожалений. Эта любовь сжигает тебя, калечит и выворачивает наизнанку. Это чудовищная любовь, и она делает из нас всех чудовищ.
Эдит КушингПривидения существуют, я в этом уверена. Я видела их всю свою жизнь...
Thomas Sharpe[Из трейлера]Дом, такой старый, как этот, со временем становится живым существом. Он начинает цепляться за вещи... сохраняя их живыми, когда не должен. Некоторые из них хорошие, некоторые — плохие... О некоторых лучше и вовсе не вспоминать.
Lucille SharpeОна всё знает. Она перестала пить чай, а я отравила кашу.
Thomas SharpeЛюсилль, прекрати! Нам правда это нужно? Обязательно?
Thomas SharpeЭто по-детски сентиментально. Те страдания, о которых ты говоришь с такой искренностью, боль, утрата. Ты явно этого не пережила. На самом деле ты знаешь лишь то, что рассказывают другие писатели.
Thomas SharpeТы упорно описываешь муки любви, хотя понятия о них не имеешь. Я ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛ! О чём ты мечтаешь? О добром человеке? О чистой душе, чтобы её спасти? О совершенстве? Совершенству в любви не место, Эдит. Советую поскорее вернуться к своим призракам и фантазиям, чем скорее, тем лучше. Ты слишком мало знаешь о человеческом сердце, о любви и о боли, что с ней связана. Ты всего лишь ИЗБАЛОВАННЫЙ РЕБЁНОК!
Thomas SharpeЯ не могу оставить тебя здесь. На самом деле, я ловлю себя на мысли о тебе даже в самые неподходящие моменты дня. Мне кажется, что между твоим сердцем и моим существует невидимая связь, и если эта связь оборвётся — будь то расстоянием или временем — моё сердце перестанет биться, и я умру.
Thomas Sharpe[из трейлера]Откуда я родом, призраков не стоит воспринимать легкомысленно.
Society GirlПохоже, он баронет.
Society GirlЧто такое баронет?
Society GirlНу, своего рода аристократ.
Edith CushingЧеловек, который живёт за счёт земли, на которой работают другие. Паразит с титулом.
Society GirlЭтот паразит вполне очарователен и великолепно танцует. Хотя тебе это, наверное, без разницы, Эдит, наша юная Джейн Остин?
Thomas Sharpe[готовится танцевать]Я всегда закрывал глаза на то, что меня беспокоило. Так всё становится проще.
Edith CushingЯ не хочу закрывать глаза. Я хочу держать их открытыми.
[первые строки]
Эдит Кашинг[рассказ]Приведения — это правда. В этом я уверен. Впервые я увидела одного, когда мне было десять лет. Это была моя мать. Черная холера унесла ее. Отец приказал закрыть гроб и запретил мне смотреть. Прощальных поцелуев не должно было быть. Никаких прощаний. Никаких последних слов. Пока она не вернулась той ночью.
[последние слова]
Edith Cushing[за кадром] Привидения — это реально. В этом я уверена.
Man[вдали] Леди Шарп! Леди Шарп!
Edith CushingЕсть вещи, которые связывают их с местом, так же, как и нас. Некоторые остаются привязаны к участку земли. К времени и дате. К пролитой крови. К ужасному преступлению. Но есть и другие. Те, что цепляются за эмоцию. За стремление. Потерю. Мстительность. Или любовь. Вот эти — никогда не уходят.