Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Багровый пик Цитаты из фильма Багровый пик

Цитаты из фильма Багровый пик

Lucille Sharpe [Смотрит на мёртвых бабочек] Они умирают. Берут тепло от солнца, а когда оно их покидает — они гибнут.
Edith Cushing Как жалко.
Lucille Sharpe Нет, это не жалко, Эдит. Это природа. Мир, где всё умирает и пожирает друг друга прямо у нас под ногами.
Edith Cushing Должно быть, в этом есть что-то большее.
Lucille Sharpe [Смотрит на Эдит] Красивое — хрупко... У нас дома только чёрные моли. Серьёзные создания, без сомнения, но им не хватает красоты. Они живут во тьме и холоде.
Edith Cushing Чем они питаются?
Lucille Sharpe Бабочками, боюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edith Cushing Вы — чудовища. Вы оба!
Lucille Sharpe Забавно. Это последнее, что сказала мама.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucille Sharpe Ты останешься здесь с нами... не так ли? Подождёшь, пока буря утихнет.
Dr. Alan McMichael Если настаиваешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucille Sharpe Но ужас... Ужас был ради любви. То, что мы делаем из-за любви, — это уродливо, безумно, потливо и полно сожалений. Эта любовь сжигает тебя, калечит и выворачивает наизнанку. Это чудовищная любовь, и она делает из нас всех чудовищ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Sharpe Ты такой... другой.
Edith Cushing Чем?
Thomas Sharpe ...всеми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Эдит Кушинг Привидения существуют, я в этом уверена. Я видела их всю свою жизнь...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Sharpe [Из трейлера] Дом, такой старый, как этот, со временем становится живым существом. Он начинает цепляться за вещи... сохраняя их живыми, когда не должен. Некоторые из них хорошие, некоторые — плохие... О некоторых лучше и вовсе не вспоминать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucille Sharpe Она всё знает. Она перестала пить чай, а я отравила кашу.
Thomas Sharpe Люсилль, прекрати! Нам правда это нужно? Обязательно?
Lucille Sharpe Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Sharpe Нас ничего не держит в Америке.
Edith Cushing Понятно.
Thomas Sharpe Твой роман. Я прочёл новые главы и сдал их утром. Ты всё ещё хочешь знать моё мнение?
Edith Cushing Если уж на то пошло.
Thomas Sharpe Это по-детски сентиментально. Те страдания, о которых ты говоришь с такой искренностью, боль, утрата. Ты явно этого не пережила. На самом деле ты знаешь лишь то, что рассказывают другие писатели.
Edith Cushing Хватит!
Thomas Sharpe Ты упорно описываешь муки любви, хотя понятия о них не имеешь. Я ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛ! О чём ты мечтаешь? О добром человеке? О чистой душе, чтобы её спасти? О совершенстве? Совершенству в любви не место, Эдит. Советую поскорее вернуться к своим призракам и фантазиям, чем скорее, тем лучше. Ты слишком мало знаешь о человеческом сердце, о любви и о боли, что с ней связана. Ты всего лишь ИЗБАЛОВАННЫЙ РЕБЁНОК!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edith Cushing Ты солгала мне!
Thomas Sharpe Да, солгал.
Edith Cushing Ты меня отравил!
Thomas Sharpe Да, отравил.
Edith Cushing Ты говорил, что любишь меня!
Thomas Sharpe Люблю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Sharpe Я не могу оставить тебя здесь. На самом деле, я ловлю себя на мысли о тебе даже в самые неподходящие моменты дня. Мне кажется, что между твоим сердцем и моим существует невидимая связь, и если эта связь оборвётся — будь то расстоянием или временем — моё сердце перестанет биться, и я умру.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Sharpe [из трейлера] Откуда я родом, призраков не стоит воспринимать легкомысленно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Society Girl Похоже, он баронет.
Society Girl Что такое баронет?
Society Girl Ну, своего рода аристократ.
Edith Cushing Человек, который живёт за счёт земли, на которой работают другие. Паразит с титулом.
Society Girl Этот паразит вполне очарователен и великолепно танцует. Хотя тебе это, наверное, без разницы, Эдит, наша юная Джейн Остин?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Sharpe [готовится танцевать] Я всегда закрывал глаза на то, что меня беспокоило. Так всё становится проще.
Edith Cushing Я не хочу закрывать глаза. Я хочу держать их открытыми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Эдит Кашинг [рассказ] Приведения — это правда. В этом я уверен. Впервые я увидела одного, когда мне было десять лет. Это была моя мать. Черная холера унесла ее. Отец приказал закрыть гроб и запретил мне смотреть. Прощальных поцелуев не должно было быть. Никаких прощаний. Никаких последних слов. Пока она не вернулась той ночью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Edith Cushing [за кадром] Привидения — это реально. В этом я уверена.
Man [вдали] Леди Шарп! Леди Шарп!
Edith Cushing Есть вещи, которые связывают их с местом, так же, как и нас. Некоторые остаются привязаны к участку земли. К времени и дате. К пролитой крови. К ужасному преступлению. Но есть и другие. Те, что цепляются за эмоцию. За стремление. Потерю. Мстительность. Или любовь. Вот эти — никогда не уходят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edith Cushing [о портрете леди Шарп] Она выглядит довольно...
Lucille Sharpe Ужасно?
Lucille Sharpe Да.
Lucille Sharpe Очень похожа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edith Cushing Я услышала тебя с первого раза.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Sharpe Ближайший дом — за много миль, а до ближайшего города — полдня ходьбы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эдит Кушинг [входя в особняк] Боже мой. Сколько здесь комнат?
Томас Шарп Не знаю. Хотите пересчитать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucille Sharpe Чем больше дом проседает, тем хуже становится. Нужно что-то с этим делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ogilvie Призрачная история. Твой отец не сказал мне, что это призрачная история.
Edith Cushing О, это... нет. Это скорее история с призраком. Призрак — просто метафора.
Ogilvie Метафора?
Edith Cushing О прошлом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Детдомовское прошлое, мрачный город и следователь на грани: чем зацепит новый мини-сериал «Отпечатки»
«Беспросветная муть» и «сценарий с пьяных глаз»: зрители не пощадили этот сериал с Колесниковым — рейтинг всего 6 из 10
Все слышали об «Укрытии», но это не единственный шедевр: 5 научно-фантастических сериалов Apple TV+
«Ты не пройдешь», но, может, проедешь: во «Властелине колец» спрятался забавный ляп — зрители не замечали 20+ лет (фото)
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута
Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше