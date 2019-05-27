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Абделатиф Кешиш
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Abdelatif Kechiche
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Абделатиф Кешиш
Abdelatif Kechiche
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Дата рождения
7 декабря 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Абделатифа Кешиша
Родился 7 декабря 1960 года. Тунис, Тунис.
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Фильмография Абделатифа Кешиша
Мектуб, моя любовь 2
мелодрама, комедия
2019, Франция / Италия
3.0
Мектуб, моя любовь
драма, мелодрама
2017, Франция
6.0
Жизнь Адель
драма, мелодрама
2013, Франция
7.0
Кус-кус и барабулька
драма
2007, Франция
6.0
Увертка
драма, мелодрама
2003, Франция
6.0
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Премьера фильма «Мектуб, моя любовь 2» прошла на Каннском фестивале.
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27 мая 2019 13:40
В сети появился новый фрагмент из фильма «Мектуб, моя любовь»
Картина «Мектуб, моя любовь» Абделатифа Кешиша выходит в российский прокат 26 июля 2018 года. В сети уже появился фрагмент из ленты Кешиша. В своем новом фильме режиссер «Жизни
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23 июля 2018 23:43
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