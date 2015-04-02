Меню
Игра в правду - трейлер
Игра в правду. Трейлер

Дата публикации: 24 июня 2013
Игра в правду – По сюжету, основанному на популярной пьесе французского драматурга Филиппа Леллуша, трое бывших однокурсников собираются на квартире поболтать под водочку и вспомнить юность. Разухабистый бизнесмен Марк порывается вызвонить девочек, но не находит поддержки у друзей: автодилер Геннадий скорее по привычке хранит верность жене, а хозяин квартиры – физик и неудачник Анатолий – подготовил для всех сюрприз. Он приглашает в гости звезду их курса Майю, в которую все трое были влюблены 20 лет назад. Разговор на четверых не клеится, пока не начинается предельно откровенная игра в правду. Друзья узнают друг о друге то, чего, возможно, предпочли бы не знать. Пройдут ли их отношения проверку правдой?
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Не совсем понятно, почему этот фильм прошел так тихо и незаметно. Видимо, основную роль сыграло отсутствие рекламы. Или постер в виде противных голых дядек, вызывающий подсознательное отторжение. Их в фильме как раз и нет, это оказалась аллегория. А так фильм очень душевный и симпатичный, как и предыдущий Шамировский - "Со мною вот что происходит".
7.0 Игра в правду
Игра в правду комедия, 2013, Россия
