Игра в правду
– По сюжету, основанному на популярной пьесе французского драматурга Филиппа Леллуша, трое бывших однокурсников собираются на квартире поболтать под водочку и вспомнить юность. Разухабистый бизнесмен Марк порывается вызвонить девочек, но не находит поддержки у друзей: автодилер Геннадий скорее по привычке хранит верность жене, а хозяин квартиры – физик и неудачник Анатолий – подготовил для всех сюрприз. Он приглашает в гости звезду их курса Майю, в которую все трое были влюблены 20 лет назад. Разговор на четверых не клеится, пока не начинается предельно откровенная игра в правду. Друзья узнают друг о друге то, чего, возможно, предпочли бы не знать. Пройдут ли их отношения проверку правдой?
