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Дмитрий Марьянов

Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
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Дата рождения
1 декабря 1969
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
15 октября 2017
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дмитрия Марьянова

Родился 1 декабря 1969 года, Москва, СССР

Фильмография Дмитрия Марьянова
Норвег
Норвег
комедия 2015, Россия
6.0
Дед 005
Дед 005
комедия 2013, Россия
6.0
Игра в правду
Игра в правду
комедия 2013, Россия
7.0
Праздник взаперти
Праздник взаперти
комедия 2012, Россия
5.0
Небесный суд
Небесный суд
драма 2011, Россия
7.0
Золушка с райского острова
Золушка с райского острова
мелодрама, драма 2009, Россия
0.0
Взрослая дочь, Или тест на...
Взрослая дочь, Или тест на...
комедия, мелодрама 2009, Россия
7.0
Мираж
Мираж
боевик, драма 2008, Россия
6.0
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Стали известны новые подробности обстоятельств смерти Дмитрия Марьянова Всего лишь два дня назад, 15 октября, отечественный кинематограф шокировала новость о гибели Дмитрия Марьянова – актер, которого зрители знали по ролям в «Дне радио», спектаклях
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17 октября 2017 16:02
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