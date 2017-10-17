Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Дмитрий Марьянов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 декабря 1969
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
15 октября 2017
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дмитрия Марьянова
Родился 1 декабря 1969 года, Москва, СССР
Развернуть
Фильмография Дмитрия Марьянова
Норвег
комедия
2015, Россия
6.0
Дед 005
комедия
2013, Россия
6.0
Игра в правду
комедия
2013, Россия
7.0
Праздник взаперти
комедия
2012, Россия
5.0
Небесный суд
драма
2011, Россия
7.0
Золушка с райского острова
мелодрама, драма
2009, Россия
0.0
Взрослая дочь, Или тест на...
комедия, мелодрама
2009, Россия
7.0
Мираж
боевик, драма
2008, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Стали известны новые подробности обстоятельств смерти Дмитрия Марьянова
Всего лишь два дня назад, 15 октября, отечественный кинематограф шокировала новость о гибели Дмитрия Марьянова – актер, которого зрители знали по ролям в «Дне радио», спектаклях
Написать
17 октября 2017 16:02
Все новости
Статьи о персоне
Вдову Марьянова втянули в грязный скандал: «Угробила мужика и квартирку отжала»
О беспринципности Ксении Бик вновь заговорили в сети.
Написать
5 марта 2022 18:34
Наглость вдовы Марьянова окончательно довела россиян: «Прихватила чужое»
Бывшая возлюбленная актера судилась до последнего.
2 комментария
26 февраля 2022 13:00
«Прожил бы долгую жизнь»: вот за что россияне ополчились на вдову Марьянова
Поведение Ксении Бик до сих пор вызывает отвращение у поклонников артиста.
Написать
24 февраля 2022 18:17
Все статьи
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России