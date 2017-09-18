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Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
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Константин Юшкевич
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Дата рождения
14 сентября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Константин Юшкевич
Родился 14 сентября 1969 года. Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия).
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Фильмография Константин Юшкевич
Чистое искусство
триллер, детектив
2016, Россия
5.0
Развод по собственному желанию
мелодрама, комедия
2015, Россия
4.0
Дачный романс
мелодрама
2014, Россия
0.0
Дед 005
комедия
2013, Россия
6.0
Игра в правду
комедия
2013, Россия
7.0
Про жену, мечту и еще одну
драма
2013, Россия
8.0
Рассказы
драма, комедия
2012, Россия
6.0
The heiress
драма
2011, Россия
5.0
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На Ленфильме обсудят дебютную картину «Развод по собственному желанию»
20 сентября в «Ленфильм-клубе» состоится дискуссия на тему успешного дебюта в кино на примере картины Ильи Северова «Развод по собственному желанию». В качестве спикеров
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18 сентября 2017 17:11
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