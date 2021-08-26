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Ирина Апексимова
Ирина Апексимова
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Ирина Апексимова
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Дата рождения
13 января 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Волгоград, СССР (Россия)
Рост
171 см
Биография Ирины Апексимовой
Родилась 13 января 1966 года. Волгоград, СССР (Россия).
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Фильмография Ирины Апексимовой
Играй со мной
комедия, мелодрама
2020, Россия
4.0
Пьяная фирма
комедия
2016, Россия
5.0
Игра в правду
комедия
2013, Россия
7.0
Комплекс полноценности
мелодрама
2012, Россия
0.0
Книга мастеров
семейный, сказка
2009, Россия
6.0
Приключение Алисы. Пленники трех планет
приключения
2008, Россия
0.0
Красный змей
боевик, приключения
2003, Россия / Германия
2.0
Бульварный переплет
комедия
2003, Россия
4.0
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1 комментарий
26 августа 2021 09:46
«Она не знала»: тайная сестра Долиной рассекретила родство
Ирина Апексимова первой подошла к звезде, чтобы признаться в том, что они сестры.
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26 августа 2021 09:36
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