Город лжи, 2018

9 марта 1997 года был застрелен рэпер Бигги Смолза. За полгода до его смерти произошло убийство Тупака Шакура. По прошествии двух десятилетий оба преступления так и остаются нераскрытыми. Тогда за дело вновь берется детектив Рассел Пул (Джонни Депп). Ему вызывается помочь журналист Джексон (Форест Уитакер). В процессе расследования выясняется, что за обеими смертями могут стоять не абстрактные убийцы, а другие полицейские…
Для съемок картины малоизвестный режиссер Брэд Фурман собрал настоящую команду профессионалов. Не нуждающийся в представлении Джонни Депп, Форест Уитакер («Последний король Шотландии», «Телефонная будка»), звезда криминальных драм «Сыны анархии» и «Дедвуд» Дэйтон Калли – словом, компания действительно подходящая для криминальной драмы.
- Фильм снят по журналистскому расследованию Рэндолла Салливана. Книга была номинирована на Пулитцеровскую премию.
- Рэндолл Салливан также выступил сценаристом картины.
- Релиз трейлера «Города лжи» состоялся в день рождения Бигги Смолза.
- Первоначальный вариант названия картины «Лабиринт».
Опальный детектив Рассел Пул спустя много лет возвращается к главному делу своей жизни, которое он провалил, — расследованию убийства легендарных рэперов Тупака Шакура и Ноториуса Бига. Вместе с репортером Джексоном, пытающимся спасти свою репутацию, Пул распутывает паутину немыслимого заговора, в котором могут быть замешаны его же коллеги-полицейские.