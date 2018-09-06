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Город лжи Город лжи
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City of Lies

Город лжи, 2018

2018 / Великобритания
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Фильм о расследовании убийства Тупака Шакура и Бигги Смолза
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Причины посмотреть Факты О фильме

9 марта 1997 года был застрелен рэпер Бигги Смолза. За полгода до его смерти произошло убийство Тупака Шакура. По прошествии двух десятилетий оба преступления так и остаются нераскрытыми. Тогда за дело вновь берется детектив Рассел Пул (Джонни Депп). Ему вызывается помочь журналист Джексон (Форест Уитакер). В процессе расследования выясняется, что за обеими смертями могут стоять не абстрактные убийцы, а другие полицейские…

Для съемок картины малоизвестный режиссер Брэд Фурман собрал настоящую команду профессионалов. Не нуждающийся в представлении Джонни Депп, Форест Уитакер («Последний король Шотландии», «Телефонная будка»), звезда криминальных драм «Сыны анархии» и «Дедвуд» Дэйтон Калли – словом, компания действительно подходящая для криминальной драмы.

- Фильм снят по журналистскому расследованию Рэндолла Салливана. Книга была номинирована на Пулитцеровскую премию.

- Рэндолл Салливан также выступил сценаристом картины.

- Релиз трейлера «Города лжи» состоялся в день рождения Бигги Смолза.

- Первоначальный вариант названия картины «Лабиринт».

Опальный детектив Рассел Пул спустя много лет возвращается к главному делу своей жизни, которое он провалил, — расследованию убийства легендарных рэперов Тупака Шакура и Ноториуса Бига. Вместе с репортером Джексоном, пытающимся спасти свою репутацию, Пул распутывает паутину немыслимого заговора, в котором могут быть замешаны его же коллеги-полицейские.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 1 февраля 2021
Премьера в мире 6 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Брэд Фурман
Брэд Фурман
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Рокмонд Данбар
Рокмонд Данбар
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Тоби Хасс
Тоби Хасс
Дэйтон Калли
Дэйтон Калли
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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