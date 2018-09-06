Город лжи, 2018

9 марта 1997 года был застрелен рэпер Бигги Смолза. За полгода до его смерти произошло убийство Тупака Шакура. По прошествии двух десятилетий оба преступления так и остаются нераскрытыми. Тогда за дело вновь берется детектив Рассел Пул (Джонни Депп). Ему вызывается помочь журналист Джексон (Форест Уитакер). В процессе расследования выясняется, что за обеими смертями могут стоять не абстрактные убийцы, а другие полицейские…

Для съемок картины малоизвестный режиссер Брэд Фурман собрал настоящую команду профессионалов. Не нуждающийся в представлении Джонни Депп, Форест Уитакер («Последний король Шотландии», «Телефонная будка»), звезда криминальных драм «Сыны анархии» и «Дедвуд» Дэйтон Калли – словом, компания действительно подходящая для криминальной драмы.