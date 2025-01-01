Title Card
В 1995 году Джеймс «Уайти» Булджер покинул Бостон навсегда. В последующие годы поступали сообщения о его появлении в разных частях света.
Title Card
За дачу показаний против Булджера Кевин Уикс получил сокращённый срок — 5 лет в федеральной тюрьме.
Title Card
После заключения сделки со следствием Джон Марторэно отбывал сокращённый срок — 12 лет. Сегодня и он, и Кевин Уикс свободно ходят по улицам Бостона.
Title Card
Джону Моррису было предоставлено иммунитет за сотрудничество и показания против его друга и коллеги Джона Коннолли.
Title Card
Стивен Флемми признал себя виновным в 10 убийствах и сейчас отбывает пожизненное наказание в неизвестном месте.
Title Card
Билли Булджер ушёл из Сената штата и стал ректором Университета Массачусетса. Его вынудили уйти в отставку, когда выяснилось, что он поддерживал связь со своим братом-беглецом.
Title Card
Джон Коннолли отказался давать показания против Булджера и был признан виновным в убийстве второй степени Джона Каллахана. Его приговорили к 40 годам тюрьмы.
Title Card
22 июня 2011 года, спустя 12 лет пребывания в списке самых разыскиваемых ФБР, анонимный звонок привёл к аресту Джеймса Булджера в Санта-Монике, Калифорния. Булджеру назначили два срока пожизненного заключения подряд, плюс 5 лет за смерть как минимум 11 человек.