Title Card В 1995 году Джеймс «Уайти» Булджер покинул Бостон навсегда. В последующие годы поступали сообщения о его появлении в разных частях света.

Title Card За дачу показаний против Булджера Кевин Уикс получил сокращённый срок — 5 лет в федеральной тюрьме.

Title Card После заключения сделки со следствием Джон Марторэно отбывал сокращённый срок — 12 лет. Сегодня и он, и Кевин Уикс свободно ходят по улицам Бостона.

Title Card Джону Моррису было предоставлено иммунитет за сотрудничество и показания против его друга и коллеги Джона Коннолли.

Title Card Стивен Флемми признал себя виновным в 10 убийствах и сейчас отбывает пожизненное наказание в неизвестном месте.

Title Card Билли Булджер ушёл из Сената штата и стал ректором Университета Массачусетса. Его вынудили уйти в отставку, когда выяснилось, что он поддерживал связь со своим братом-беглецом.

Title Card Джон Коннолли отказался давать показания против Булджера и был признан виновным в убийстве второй степени Джона Каллахана. Его приговорили к 40 годам тюрьмы.