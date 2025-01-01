Меню
Whitey Bulger [из трейлера]
[за ужином]
Whitey Bulger Чем ты мариновал этот стейк? Потому что он просто космос! С ума сойти можно!
John Morris Потом, потом, это семейный секрет.
Whitey Bulger Да ну! Ты должен мне сказать! В чём секрет? Давай, расскажи, это один из лучших, чёрт побери, стейков, что я когда-либо ел в жизни. Какой семейный секретный рецепт?
John Morris Молотый чеснок и немного соевого.
Whitey Bulger И всё?
John Morris Да, и всё.
Whitey Bulger [пауза] Я думал, это семейный секрет.
John Morris Это рецепт.
Whitey Bulger Нет, нет. Ты сказал, что это семейный секрет, а потом — бац — и выдал мне его. Сегодня раскрыл секретный семейный рецепт, а завтра, может, выложишь что-то обо мне, а?
John Morris Я просто сказал...
Whitey Bulger «Просто сказал» — это когда тебя сажают. «Просто сказал» — это девять лет Алькатраса для меня, понял? Так что «просто сказал» может тебя очень быстро закопать.
[внезапно смеётся]
Whitey Bulger Посмотри на его физиономию!
Whitey Bulger Стреляй, но сделай это хорошо. Потому что я поднимаюсь и съем тебя.
Whitey Bulger Моррис... нам с тобой нужно сесть и поговорить... в чём, блин, ты мариновал этот стейк? Он просто с ума сойти! Ты меня убиваешь этим.
John Morris А, а, а... это семейный секрет!
Whitey Bulger [В шутку] У меня тут ножик. Да ну, ты справишься. В чём секретный семейный рецепт? Давай, рассказывай, в чём секрет?
John Morris Это молотый чеснок и чуть соевого соуса.
Whitey Bulger И всё?
John Morris Да.
Whitey Bulger А я думал, ты говорил, что это семейный секрет.
John Morris Это рецепт.
Whitey Bulger Нет... нет. Ты сказал, что это семейный секрет, а потом *бам* — и выдал мне его как на духу. Если сегодня ты выложишь секретный рецепт семьи, может завтра ты выложишь что-то про меня. Я правильно понимаю?
John Morris [Смотрит на Коннолли] Я...
Whitey Bulger Не смотри на Джона... он тебе блин не поможет.
John Morris Я просто сказал...
Whitey Bulger О, ты просто сказал? Просто сказал — и люди летят в Элленвуд. Просто сказал — и я получил девять лет в Левенворте и Алькатрасе, понял? Так что... просто сказанное может тебя очень быстро закопать.
[Маниакально смеётся]
Whitey Bulger Посмотри на его блин лицо! Эй! Я просто прикалываюсь. Это просто рецепт! Мне по барабану! Вкусно, я просто прикалываюсь.
John Connolly [Нервно смеётся] Да, ну... и ты меня поймал. Я хотел бы поднять тост...
[Поднимает бокал]
John Connolly ...за успех.
John Morris За успех...
Whitey Bulger [Стучит своим стаканом о их] Только начинаем.
Whitey Bulger ...Мне нужно, чтобы ты очень внимательно слушал то, что я говорю, потому что в жизни полно уроков. И ты должен из них учиться, понял? Вот в чём дело. Ты не попал в неприятности за то, что дал этому хитрому ублюдку в морду, вовсе нет. Ты попал в беду, потому что дал этому хитрому маленькому ублюдку в морду при других людях.
Lindsey Cyr [Линдси вздыхает] Джимми, я правда не думаю, что это то, чему стоит учить ребёнка.
Whitey Bulger Нет, именно это я и должен ему сказать, дорогая. Вот урок, который ты должен усвоить: не важно, что ты делаешь, важно когда и где ты это делаешь. И с кем или кому. Понял? Следишь?
Douglas Cyr Понял. Бить людей, когда никто не видит.
Whitey Bulger Вот именно.
Lindsey Cyr [Смеётся]
Whitey Bulger Если никто не видел — значит, этого не было.
Линдси Сир [плачет] Я сам отключу его, я сделаю это.
Уайти Булджер [поднимает взгляд] Что ты сказал?
[на глазах слёзы]
Уайти Булджер Что, бл#ть, ты только что сказала? Мой сын? Ты отключаешь моего сына?
Линдси Сир Я не могу видеть его таким, Джимми.
Уайти Булджер Как ты можешь быть такой холодной?
Линдси Сир Не говори мне так.
Уайти Булджер Как ты можешь быть такой холодной?
Линдси Сир Только не смей так, бл#дь, говорить мне.
Уайти Булджер Я никогда, никогда не смог бы. Ты жалкая.
Линдси Сир Ты из всех людей на свете не имеешь права так говорить мне.
Уайти Булджер Кто ты, бл#ть, такая?
Mrs. Cody Джимми! Когда ты вышел из Алькатраса?
Whitey Bulger О, эээ, это было почти десять лет назад.
Fred Wyshak Почему никто так и не посадил Уайти Булджера? Он, кажется, замешан во всех преступлениях в городе, а в Бюро всё твердят, что он чист!
John Connolly Ну а что Булджер-то сделал?
Fred Wyshak Что он сделал? Всё подряд!
Billy Bulger Ма, ты слышала? Старая Берк умерла на Бейкер-стрит. Никого не находили там уже пару недель.
Mom Bulger Да, верно. Когда дверь взломали, коты съели у неё лучшие части.
Billy Bulger Это... это прекрасно, Ма.
Kevin Weeks В начале Джим был мелкой сошкой. Он реально имел значение только в Сауте. Не поймите неправильно, он был жёстким у#бком, но мелким. А потом, глядишь, стал чертовым королём. Знаешь почему? Потому что ФБР дало этому случиться.
Whitey Bulger Просто сделай ему предложение по компании.
John Callahan Пробовал. Не продаёт.
Whitey Bulger А его вдова продаст?
Whitey Bulger [после того, как Мартурано макнул грязные пальцы в миску] Эй, знаешь что?
John Martorano Что?
Whitey Bulger Всю пятнадцать минут смотрю, как ты суёшь свои большие жирные чёртовы пальцы в грязный рот, полный, Бог знает, какой заразы, а потом этими же большими жирными грязными пальцами ты засовываешь их обратно в миску, из которой все берут еду. Ты вообще о чём думаешь, Джон?
John Martorano Да я не думал, Джимми. Прости.
Whitey Bulger Просто больше не делай так.
John Connolly Хочешь — не хочешь, Мэриан, ты вышла замуж за уличного парня. А улица меня научила: отдаёшь — получаешь верность от своих друзей. А верность для меня многое значит.
[из трейлера]
John Connolly Булджер нас водит за нос, смеётся над ФБР. Мы зашли слишком далеко, и он это знает! Господи, спаси нас всех.
[последние реплики]
Billy Bulger [отвечая на звонок] Джимми?
Whitey Bulger Привет, Билли. Газеты читал?
Billy Bulger Да ну, ни разу.
Whitey Bulger Умный ты. На твоём месте я бы тоже не читал. Слушай, меня какое-то время не будет. Так что... Береги себя, понял?
Billy Bulger Ты точно хочешь сделать это так?
Whitey Bulger Другого варианта нет. Береги себя, парень.
DEA Agent Eric Olsen Теперь, когда вас арестовали по делу о преступлениях с Уайти Булгером, каково ваше честное мнение о нём?
Steve Flemmi Чисто криминальный тип.
Whitey Bulger Мне надо тебе кое-что сказать, офицер Флинн. Печальный день, когда свой человек становится на сторону угнетателя. У нас дома за такое слово есть — казнь.
Officer Flynn Ты мне угрожаешь, Булгер?
Whitey Bulger Последнее, что я бы сделал, если бы хотел навредить тебе — это предупреждать заранее, ты д##б.
Officer Flynn Тебе лучше себя беречь, Булгер.
Whitey Bulger Тебе лучше с##а заняться, Флинн.
Officer Flynn Пошёл ты, крыса с проекта.
[смотрит на Томми]
Officer Flynn И пошёл ты, пьяница.
John Connolly Я не прошу тебя помочь мне. Я прошу тебя помочь своему брату.
Billy Bulger Это ведь одно и то же, да?
Title Card В 1995 году Джеймс «Уайти» Булджер покинул Бостон навсегда. В последующие годы поступали сообщения о его появлении в разных частях света.
Title Card За дачу показаний против Булджера Кевин Уикс получил сокращённый срок — 5 лет в федеральной тюрьме.
Title Card После заключения сделки со следствием Джон Марторэно отбывал сокращённый срок — 12 лет. Сегодня и он, и Кевин Уикс свободно ходят по улицам Бостона.
Title Card Джону Моррису было предоставлено иммунитет за сотрудничество и показания против его друга и коллеги Джона Коннолли.
Title Card Стивен Флемми признал себя виновным в 10 убийствах и сейчас отбывает пожизненное наказание в неизвестном месте.
Title Card Билли Булджер ушёл из Сената штата и стал ректором Университета Массачусетса. Его вынудили уйти в отставку, когда выяснилось, что он поддерживал связь со своим братом-беглецом.
Title Card Джон Коннолли отказался давать показания против Булджера и был признан виновным в убийстве второй степени Джона Каллахана. Его приговорили к 40 годам тюрьмы.
Title Card 22 июня 2011 года, спустя 12 лет пребывания в списке самых разыскиваемых ФБР, анонимный звонок привёл к аресту Джеймса Булджера в Санта-Монике, Калифорния. Булджеру назначили два срока пожизненного заключения подряд, плюс 5 лет за смерть как минимум 11 человек.
John McIntyre Я ему всё рассказал! И про ИРА, и про Кахилла, и про всё остальное! Я знаю, что не должен был, Джимми, но у меня не было выбора!
Whitey Bulger Пшёл н###. Всегда есть выбор. Просто ты выбрал х###й правильный.
John Connolly Слава богу за Уайти Бульджера
Deborah Hussey Это самое доброе, что кто-либо когда-либо сделал для меня.
Whitey Bulger Ох, Дебби, ты мне сердце рвёшь, б#я.
John Connolly Джимми — не обычный преступник.
FBI Agent Charles McGuire Ну, в этом ты прав.
[читает из досье]
FBI Agent Charles McGuire «Жестокое животное, которое не принимает отказов.» «Решительность в насилии при малейшем намёке на предательство.» О! «Созревший психопат, который готов на всё ради успеха.»
Whitey Bulger Тебе нужно контролировать ситуацию. Потому что игра всегда подкидывает сюрпризы. И ты получаешь по заднице, не зная когда, понял?
[первые реплики]
Kevin Weeks Прежде чем начнём, хочу, чтоб ты понял одну вещь. Я не стукач. Понял? Хочу, чтобы это было зафиксировано до начала.
DEA Agent Eric Olsen Хорошо. Ты не стукач. Записано. Мистер Уикс, обвинения против вас — рэкет, вымогательство, похищение и соучастие в убийстве — очень серьёзны. Правильно я понимаю, что вы пришли сюда, чтобы заключить сделку с федеральным правительством?
Kevin Weeks Правильно.
DEA Agent Eric Olsen И правильно ли я понимаю, что вы переходите из разряда доверенного лица в одну из самых жестоких и известных банд Южного Бостона в роль свидетеля правительства?
Kevin Weeks Правильно.
DEA Agent Eric Olsen Тогда мне нужно знать всё, что ты знаешь о банде Винтер-Хилл, ФБР и Джоне Коннолли, и особенно, что ты знаешь о своём бывшем боссе и ныне беглом преступнике, Джеймсе "Уиксе" Булгере.
Kevin Weeks Ну, начнём...
Whitey Bulger [после того, как мужчину стреляют в голову] Ну и где твой жилет, уёб###й?
Brian Halloran Я — грёбаный мёртвец!
Brian Halloran Вы меня зацепили, типа, за пятнадцать других дел, которых я даже не совершал!
John Connolly Что именно ты не сделал, Брайан? Ты не убивал своих торговцев наркотиками в китайском ресторане? Потому что именно за это ты здесь. Об этом весь город знает, а ты решил зайти сюда и попытаться получить иммунитет заранее.
John Morris Стиви, что с тобой? Сегодня ты какой-то молчаливый, а?
Steve Flemmi У тебя проблема с тем, что люди молчат?
John Morris Я тебя достаю, да?
Steve Flemmi Сделай себе одолжение — не надо.
FBI Agent Charles McGuire Эй. Вы, м#д#ки из Саутай, у вас что, какая-то больная гомо любовь друг к другу?
John Connolly Я знаю его с давних пор!
Marianne Connolly И ты явно очень высоко ценишь своих героев детства. «Джимми» тут, «Джимми» там...
John Connolly Он был очень хорош ко мне, когда я был маленьким, Марианна, вот и всё, что тебе нужно знать.
Marianne Connolly [саркастично] Чем он был хорош к тебе, Джон? Водил на хэллоуин собирать конфеты?
