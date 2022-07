1 Black Mass Opening Title Tom Holkenborg 1:10

2 Boston Crime Lord Tom Holkenborg 3:15

3 John Connolly Tom Holkenborg 1:57

4 Bulger Burial Ground Tom Holkenborg 1:22

5 My Boy Tom Holkenborg 4:06

6 Don't Wake Him Up Tom Holkenborg 3:06

7 You Got Two Minutes Tom Holkenborg 1:24

8 Aspirin Tom Holkenborg 1:13

9 No Drugs, No Murder Tom Holkenborg 1:46

10 I Will Pull the Plug Myself Tom Holkenborg 2:37

11 When You Wake Up In the Morning Tom Holkenborg 2:34

12 It's Just the Beginning Tom Holkenborg 3:57

13 Martorano Tom Holkenborg 3:46

14 Did You Ever See Whitey Bulger Murder Anyone? Tom Holkenborg 2:44

15 Thanks to Whitey Tom Holkenborg 2:17

16 Jimmy and Marianne Tom Holkenborg 2:41

17 You'll Be Sorry Tom Holkenborg 2:07

18 Boston Globe Tom Holkenborg 4:16

19 Valhalla Tom Holkenborg 3:22

20 Strictly Criminal Tom Holkenborg 4:56