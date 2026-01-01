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Нюша
Нюша Nyusha
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Нюша

Nyusha

Дата рождения
15 августа 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, Россия
Рост
161 см
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник, Комедийный актёр

Биография Нюша

Родилась 15 августа 1990 года. Москва, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Ранго 7.6
Ранго (2011)
Снежная королева 6.0
Снежная королева (2012)
Снежная Королева 2: Перезаморозка 6.0
Снежная Королева 2: Перезаморозка (2014)

Фильмография Нюша

Друзья друзей 3.9
Друзья друзей Druzya druzey
комедия 2014, Россия
Смотреть трейлер
Снежная Королева 2: Перезаморозка 6
Снежная Королева 2: Перезаморозка Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
семейный, приключения, анимация, фэнтези 2014, Россия
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Снежная королева 6
Снежная королева The Snow Quee
сказка, анимация, семейный 2012, Россия
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Ранго 7.6
Ранго Rango
семейный, приключения, анимация 2011, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Нюша
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