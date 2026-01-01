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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Нюша
Nyusha
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Нюша
Нюша
Nyusha
Дата рождения
15 августа 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, Россия
Рост
161 см
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Биография Нюша
Родилась 15 августа 1990 года. Москва, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.6
Ранго
(2011)
6.0
Снежная королева
(2012)
6.0
Снежная Королева 2: Перезаморозка
(2014)
Фильмография Нюша
3.9
Друзья друзей
Druzya druzey
комедия
2014, Россия
Смотреть трейлер
6
Снежная Королева 2: Перезаморозка
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
семейный, приключения, анимация, фэнтези
2014, Россия
Смотреть трейлер
6
Снежная королева
The Snow Quee
сказка, анимация, семейный
2012, Россия
Смотреть трейлер
7.6
Ранго
Rango
семейный, приключения, анимация
2011, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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